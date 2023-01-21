Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил, Гранеруд – 2-й, Кобаяси – 3-й

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Австрийский прыгун на лыжах с трамплина Штефан Крафт одержал победу на этапе Кубка мира в Саппоро. 

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Саппоро, Япония

Мужчины

HS137

1. Штефан Крафт (Австрия) – 283,5 балла (139,0 м + 135,5 м)

2. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 277,9 (129,5 + 132,0)

3. Рею Кобаяси (Япония) – 276,1 (129,0 + 137,5)

4. Давид Кубацки (Польша) – 264,8 (131,5 + 128,0)

5. Даниэль Чофениг (Австрия) – 257,9 (135,0 + 128,5)

6. Мануэль Феттнер (Австрия) – 255,2 (127,0 + 133,5)

7. Андреас Веллингер (Германия) – 251,2 (130,0 + 130,0)

8. Камиль Стох (Польша) – 250,6 (131,5 + 121,0)

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
Рёю-сан на домашнем трамплине великолепен.
🦅
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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