Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кобаяси победил, Кубацки – 2-й, Гранеруд – 3-й

Японский прыгун на лыжах с трамплина Рею Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира в Саппоро.

Прыжки с трамплина

мира

Саппоро, Япония

Мужчины

HS137

1. (Япония) – 271,5 балла (135,0 м + 130,0 м)

2. (Польша) – 264,3 (137,0 + 125,5)

3. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 262,6 (130,5 + 126,0)

4. (Польша) – 253,0 (133,0 + 123,5)

5. Штефан Крафт (Австрия) – 252,6 (130,0 + 132,0)

6. Анже Ланишек (Словения) – 247,9 (130,5 + 127,0)

7. Тими Зайц (Словения) – 245,9 (128,5 + 132,0)

8. (Германия) – 245,3 (133,5 + 122,0)