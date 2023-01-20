Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кобаяси победил, Кубацки – 2-й, Гранеруд – 3-й

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Японский прыгун на лыжах с трамплина Рею Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира в Саппоро. 

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Саппоро, Япония

Мужчины

HS137

1. Рею Кобаяси (Япония) – 271,5 балла (135,0 м + 130,0 м)

2. Давид Кубацки (Польша) – 264,3 (137,0 + 125,5)

3. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 262,6 (130,5 + 126,0)

4. Камиль Стох (Польша) – 253,0 (133,0 + 123,5)

5. Штефан Крафт (Австрия) – 252,6 (130,0 + 132,0)

6. Анже Ланишек (Словения) – 247,9 (130,5 + 127,0)

7. Тими Зайц (Словения) – 245,9 (128,5 + 132,0)

8. Андреас Веллингер (Германия) – 245,3 (133,5 + 122,0)

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
Рёю-сана с долгожданной победой.
🦅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Рёю возвращается
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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