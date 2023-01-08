Клэбо в третий раз выиграл общий зачет «Тур де Ски». Он обошел Большунова и уступает только Колонье, который побеждал четырежды

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо в третий раз в карьере выиграл общий зачет многодневки «Тур де Ски».

По этому показателю Клэбо обошел россиянина Александра Большунова, норвежца Мартина Йонсруда Сундбю и чеха Лукаша Бауэра. Теперь Клэбо уступает лишь швейцарцу Дарио Колонье, на счету которого четыре победы в общих зачетах тура.

Победы в общем зачете «Тур де Ски» (мужчины)

1. Дарио Колонья (Швейцария) – 4

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3

3-5. Александр Большунов (Россия) – 2

3-5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2

3-5. Лукаш Бауэр (Чехия) – 2

6-9. Сергей Устюгов (Россия) – 1

6-9. Александр Легков (Россия) – 1

6-9. Петтер Нортуг (Норвегия) – 1

6-9. Тобиас Ангерер (Германия) – 1

«Тур де Ски». 7-й этап. Крюгер выиграл масс-старт в гору, Холунн – 2-й, Лапьер – 3-й, Клэбо занял 6-е место и победил в общем зачете

7 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
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Никогда он не сравнится с Колоньей. Швейцарец выигрывал настоящие длинные гонки, а не спринт-тур, заточенный под одного человека
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AminO2
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«Тур, Где все?»
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Максим Васильев
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Ответ Iuasamotu
Прекрасное выступление Клэбо на ТдС. И рекорды побил, и сам Тур выиграл
Первенство водокачки 🤣🤣🤣
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Evgeniy Kropachev
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Ответ Vicing Charlsson
Колонья всё ещё КОРОЛЬ ТДС.
я бы сказал, ещё год
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Leo Bonart
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Интересная разница.
У девочек реально убрали главную фаворитку, но все спортсменки бьются от старта до финиша.
У парней побеждает тот, кто и при всех сильнейших мог победить.
Но под него реально сделали абсолютно все:
1. Формат
2. Рейтинги
3. Профили трасс
4. Привилегированное отношение судей
5. Ликвидация сильнейшей конкурирующей сборной
6. Тотальное ограничение конкуренции среди соотечественников
Неудивительно, что у этой победы немного странный вкус
+5
-1
+4
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Iuasamotu
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Прекрасное выступление Клэбо на ТдС. И рекорды побил, и сам Тур выиграл
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-4
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Vicing Charlsson
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Колонья всё ещё КОРОЛЬ ТДС.
+3
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