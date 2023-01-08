Клэбо в третий раз выиграл общий зачет «Тур де Ски». Он обошел Большунова и уступает только Колонье, который побеждал четырежды

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо в третий раз в карьере выиграл общий зачет многодневки «Тур де Ски».

По этому показателю Клэбо обошел россиянина Александра Большунова, норвежца Мартина Йонсруда Сундбю и чеха Лукаша Бауэра. Теперь Клэбо уступает лишь швейцарцу Дарио Колонье, на счету которого четыре победы в общих зачетах тура.

Победы в общем зачете «Тур де Ски» (мужчины)

1. Дарио Колонья (Швейцария) – 4

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3

3-5. Александр Большунов (Россия) – 2

3-5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2

3-5. Лукаш Бауэр (Чехия) – 2

6-9. Сергей Устюгов (Россия) – 1

6-9. Александр Легков (Россия) – 1

6-9. Петтер Нортуг (Норвегия) – 1

6-9. Тобиас Ангерер (Германия) – 1

«Тур де Ски». 7-й этап. Крюгер выиграл масс-старт в гору, Холунн – 2-й, Лапьер – 3-й, Клэбо занял 6-е место и победил в общем зачете