Горные лыжи. Кубок мира. Крихмайер победил в скоростном спуске, Шидер – 2-й, Хинтерманн – 3-й
Австрийский горнолыжник Винсент Крихмайер выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кицбюэле.
Горные лыжи
Кубок мира
Кицбюэль, Австрия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1.56,16
2. Флориан Шидер (Италия) – 0,23
3. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 0,31
4. Джаред Голдберг (США) – 0,35
5. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,39
6. Доминик Парис (Италия) – 0,39
7-8. Миха Хробат (Словения) – 0,46
7-8. Трэвис Гэнон (США) – 0,46
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