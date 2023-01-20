Горные лыжи. Кубок мира. Крихмайер победил в скоростном спуске, Шидер – 2-й, Хинтерманн – 3-й

Австрийский горнолыжник Винсент Крихмайер выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кицбюэле.

Горные лыжи

мира

Кицбюэль, Австрия

Мужчины

Скоростной спуск

1. (Австрия) – 1.56,16

2. Флориан Шидер (Италия) – 0,23

3. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 0,31

4. Джаред Голдберг (США) – 0,35

5. Адриан Смисет Сейерстед (Норвегия) – 0,39

6. (Италия) – 0,39

7-8. Миха Хробат (Словения) – 0,46

7-8. Трэвис Гэнон (США) – 0,46