Горные лыжи. Кубок мира. Кильде победил в супергиганте, Рогентин – 2-й, Одерматт – 3-й

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Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Венгене.

Горные лыжи

Кубок мира

Венген, Швейцария

Супергигант, мужчины

1. Александер Омодт Кильде (Норвегия) – 1.47,84

2. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,27

3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,66

4. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,10

5. Доминик Парис (Италия) – 1,17

6. Райан Кокран-Зигле (США) – 1,36

7. Беат Фойц (Швейцария) – 1,42

8. Джино Кавьезель (Швейцария) – 1,65

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