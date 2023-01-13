Горные лыжи. Кубок мира. Кильде победил в супергиганте, Рогентин – 2-й, Одерматт – 3-й
Норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Венгене.
Горные лыжи
Кубок мира
Венген, Швейцария
Супергигант, мужчины
1. Александер Омодт Кильде (Норвегия) – 1.47,84
2. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,27
3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,66
4. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,10
5. Доминик Парис (Италия) – 1,17
6. Райан Кокран-Зигле (США) – 1,36
7. Беат Фойц (Швейцария) – 1,42
8. Джино Кавьезель (Швейцария) – 1,65
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