Горные лыжи. Кубок мира. Кильде выиграл скоростной спуск, Одерматт – 2-й, Кассе – 3-й

Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Венгене.

Горные лыжи

мира

Венген, Швейцария

Мужчины

Скоростной спуск

1. (Норвегия) – 1.43,14

2. (Швейцария) – 0,88

3. Маттиа Кассе (Италия) – 1,01

4. (Австрия) – 1,15

5. (Швейцария) – 1,25

6. Марко Шварц (Австрия) – 1,29

7. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 1,33

8. Жиль Рулен (Швейцария) – 1,56