Горные лыжи. Кубок мира. Кильде выиграл скоростной спуск, Одерматт – 2-й, Кассе – 3-й
Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Венгене.
Горные лыжи
Кубок мира
Венген, Швейцария
Мужчины
Скоростной спуск
1. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1.43,14
2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,88
3. Маттиа Кассе (Италия) – 1,01
4. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,15
5. Беат Фойц (Швейцария) – 1,25
6. Марко Шварц (Австрия) – 1,29
7. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 1,33
8. Жиль Рулен (Швейцария) – 1,56
Приятно удивил Марко Шварц, у которого профильной дисциплиной является слалом, заехав на высокое шестое место. Из грустного - судя по тому, как сегодня прощался со зрителями Бит Фойц, следующая гонка, в Кицбюэле, все-таки станет для него последней в карьере.