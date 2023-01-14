Горные лыжи. Кубок мира. Кильде выиграл скоростной спуск, Одерматт – 2-й, Кассе – 3-й

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Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Венгене.

Горные лыжи

Кубок мира

Венген, Швейцария

Мужчины

Скоростной спуск

1. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1.43,14

2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,88

3. Маттиа Кассе (Италия) – 1,01

4. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,15

5. Беат Фойц (Швейцария) – 1,25

6. Марко Шварц (Австрия) – 1,29

7. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 1,33

8. Жиль Рулен (Швейцария) – 1,56

1 комментарий

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Вегетарианец_
Как и у девушек, из-за непогоды гонка сегодня прошла по сильно укороченной трассе (по времени, трасса была короче почти на 45 секунд). Килде стал королем Венгена, выиграв вчера супер-гигант и сегодня скоростной спуск. Причем, сегодня его преимущество было просто подавляющим, победа в одну калитку. Это уже 4-й его успех на 6 гонках скоростного спуска в этом сезоне, браво! Марко Одерматт, швейцарский гений, снова на пьедестале, второй; Кассе продолжает быть лучшим в скоростных видах в итальянской команде (Парис сегодня только девятый). Снова хорошие результаты у швейцарцев - пятеро из них финишировали в первой десятке.
Приятно удивил Марко Шварц, у которого профильной дисциплиной является слалом, заехав на высокое шестое место. Из грустного - судя по тому, как сегодня прощался со зрителями Бит Фойц, следующая гонка, в Кицбюэле, все-таки станет для него последней в карьере.
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+2
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