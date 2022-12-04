Горные лыжи. Кубок мира. Кильде выиграл скоростной спуск, Одерматт – 2-й, Кроуфорд – 3-й

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Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бивер-Крике.

Горные лыжи

Кубок мира

Бивер-Крик, США

Мужчины

Скоростной спуск

1. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1.42,09

2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,06

3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,79

4. Маттиас Майер (Австрия) – 0,80

5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,94

6. Ромед Бауманн (Германия) – 0,99

7. Райан Кокран-Зигле (США) – 1,06

8. Матье Байе (Франция) – 1,22

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