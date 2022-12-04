Горные лыжи. Кубок мира. Кильде выиграл скоростной спуск, Одерматт – 2-й, Кроуфорд – 3-й
Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бивер-Крике.
Горные лыжи
Кубок мира
Бивер-Крик, США
Мужчины
Скоростной спуск
1. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1.42,09
2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,06
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,79
4. Маттиас Майер (Австрия) – 0,80
5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,94
6. Ромед Бауманн (Германия) – 0,99
7. Райан Кокран-Зигле (США) – 1,06
8. Матье Байе (Франция) – 1,22
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