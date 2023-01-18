Вяльбе о желании Носковой выступить на ЧР по лыжам: «Майгуров специально обращался к нам, там же она не одна, а много спортсменов. Так что все возможно»

Президент Федерации лыжных гонок России ( ) рассказала, что глава биатлонистов России (СБР) обращался по поводу возможного участия биатлонистов в чемпионате России по лыжным гонкам.

Ранее биатлонистка заявила о желании выступить в спринте и в гонке с раздельным стартом на лыжном чемпионате России.

– Они уже обращались, мы же уже им сказали, что при получении RUS кодов никаких проблем нет. Майгуров специально обращался к нам, там же она не одна, а много спортсменов. Так что все действительно возможно.

– А на какой стадии находится процесс?

– Даже не собираюсь обсуждать, это точно не моя история. Это должен сделать регион, активировать RUS код. И тогда никаких проблем не будет, пусть участвуют, где хотят, – сказала Вяльбе.

Чемпионат России по лыжам пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.