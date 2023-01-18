Вяльбе о желании Носковой выступить на ЧР по лыжам: «Майгуров специально обращался к нам, там же она не одна, а много спортсменов. Так что все возможно»

Теги сборная России жен лыжные гонки Союз биатлонистов России чемпионат России ФЛГР Виктор Майгуров Елена Вяльбе Екатерина Носкова (Мошкова) Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕлена Вяльбе рассказала, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров обращался по поводу возможного участия биатлонистов в чемпионате России по лыжным гонкам.

Ранее биатлонистка Екатерина Носкова заявила о желании выступить в спринте и в гонке с раздельным стартом на лыжном чемпионате России.

– Они уже обращались, мы же уже им сказали, что при получении RUS кодов никаких проблем нет. Майгуров специально обращался к нам, там же она не одна, а много спортсменов. Так что все действительно возможно.

– А на какой стадии находится процесс?

– Даже не собираюсь обсуждать, это точно не моя история. Это должен сделать регион, активировать RUS код. И тогда никаких проблем не будет, пусть участвуют, где хотят, – сказала Вяльбе.

Чемпионат России по лыжам пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.

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9 комментариев

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тоторо
Ответ 2533ПВ
Если я правильно понял,то рус-код нужен для рейтинга,а если кода нет,то нет рейтинга и в гонке ставят в конце списка.
а ч так поняла что рус код нужен для вады/русады отслеживать спортсменов
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тоторо
Ответ 2533ПВ
В прошлом году Резцова хотела пробежать с лыжниками,но Вяльбе не разрешила.
ну это так подали информацию в прессе, а на деле наверно не успела резцлва rus код получить и активировать
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2533ПВ
В прошлом году Резцова хотела пробежать с лыжниками,но Вяльбе не разрешила.
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2533ПВ
Ответ Матвей Суицидин
Еще руспункты по идее нужны, а их нет у биатлонистов. Их допустят только по вайлдкард а это уже зона Вяльбе.
Если я правильно понял,то рус-код нужен для рейтинга,а если кода нет,то нет рейтинга и в гонке ставят в конце списка.
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LoRa
Хорошо, если получится) Интереснее и зрителям, и болельщикам, и самим спортсменам! 😊
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Матвей Суицидин
Ответ тоторо
почитала я про эти rus коды,там придти надо в региональную флгр и оплатить взнос, спортсмены сами наверно не в состоянии это сделать,они ж постоянно в разъездах.
Еще руспункты по идее нужны, а их нет у биатлонистов. Их допустят только по вайлдкард а это уже зона Вяльбе.
+1
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+1
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тоторо
Ответ Афанасия
"Даже не собираюсь обсуждать". Это становится уже девизом Елены Валерьевны) А вообще, хотелось бы посмотреть на биатлонистов в лыжных гонках.
ну это не ее зона ответственности,все правильно,пусть ханты-мансиийская федерация биатлона или спорт школа к которой катя прикреплена решает этот вопрос,оплачивает взносы за спортсмена и прочее
+1
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тоторо
почитала я про эти rus коды,там придти надо в региональную флгр и оплатить взнос, спортсмены сами наверно не в состоянии это сделать,они ж постоянно в разъездах.
+3
0
+3
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Афанасия
"Даже не собираюсь обсуждать". Это становится уже девизом Елены Валерьевны) А вообще, хотелось бы посмотреть на биатлонистов в лыжных гонках.
+2
-4
-2
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