«Если Вяльбе даст добро, то поучаствуем». Биатлонистка Носкова хочет выступить на лыжном чемпионате России

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России ФЛГР Елена Вяльбе Екатерина Носкова (Мошкова) Артем Истомин Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова заявила о желании выступить на чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдет в Тюмени 18-26 марта.

«У меня есть такое желание и вроде как сейчас это в процессе обсуждения.

Наш тренер Артем Истомин говорил о том, что [если] Елена Валерьевна Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) даст добро, то мы поучаствуем в чемпионате России в Тюмени.

Надеюсь, что так и случится, было бы очень интересно проверить себя в спринте и разделке», – рассказала Носкова.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
Ответ Мишка Шарапов
Со Сливко езжайте продышаться, простартоваться. С вашими скоростями там только замыкать пелотон.
Там из всего пелотона человек 10 от силы (и даже меньше) показывают что-то заслуживающее внимания по скорости.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
Ну.. как минимум на Каплину и Горееву на фоне лыжниц я бы с удовольствием глянул.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vicing Charlsson
Если Вяльбе не даст добро, то я вам разрешаю. Так что катайтесь на здоровье.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Надо ФИС/общероссийские очки, совсем до маразма не надо скатываться, что от локального царя-батюшки всё зависит, в том числе можно класть член на регламенты.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jon Anderson
Еще одно подтверждение того, что ФЛГР - это закрытый клуб, где для того, чтобы поучаствовать в соревнованиях надо просить одобрения у Вяльбе.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мишка Шарапов
Со Сливко езжайте продышаться, простартоваться. С вашими скоростями там только замыкать пелотон.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биатлонная зима
А почему бы и нет!
Хочется увидеть таблицу результатов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
volga_olga
Отлично.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий