«Если Вяльбе даст добро, то поучаствуем». Биатлонистка Носкова хочет выступить на лыжном чемпионате России

Биатлонистка Екатерина Носкова заявила о желании выступить на чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдет в Тюмени 18-26 марта.

«У меня есть такое желание и вроде как сейчас это в процессе обсуждения.

Наш тренер Артем Истомин говорил о том, что [если] Елена Валерьевна Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) даст добро, то мы поучаствуем в чемпионате России в Тюмени.

Надеюсь, что так и случится, было бы очень интересно проверить себя в спринте и разделке», – рассказала Носкова.