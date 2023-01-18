«Если Вяльбе даст добро, то поучаствуем». Биатлонистка Носкова хочет выступить на лыжном чемпионате России
Биатлонистка Екатерина Носкова заявила о желании выступить на чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдет в Тюмени 18-26 марта.
«У меня есть такое желание и вроде как сейчас это в процессе обсуждения.
Наш тренер Артем Истомин говорил о том, что [если] Елена Валерьевна Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок России – Sports.ru) даст добро, то мы поучаствуем в чемпионате России в Тюмени.
Надеюсь, что так и случится, было бы очень интересно проверить себя в спринте и разделке», – рассказала Носкова.
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