Федерации биатлона и лыжных гонок России думают над созданием телевизионного шоу при поддержке Первого канала

Теги телевидение лыжные гонки Союз биатлонистов России Первый канал ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Союз биатлонистов России (СБР) думают над созданием совместного телевизионного шоу при поддержке Первого канала. 

Об этом рассказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Речь идет о телевизионном шоу, но его формата еще нет, все находится в стадии обсуждения. Мы пока не можем определиться с датами, найти подходящее время – самое сложное.

Надо конкретно все детали обсудить с биатлонистами, потому что нужны сроки, которые были бы удобны всем», – сказала Вяльбе. 

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12 комментариев

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Щеглот
Ответ Sgi
Шоу «купи права на показ»
)) да да да. Очередной развод лохов на бабки)
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Hardy
🤣🤣🤣 вы сначала соревнования по ТВ покажите, шоумены *****
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Щеглот
Формата нет, дат нет, ничего нет. Есть дрон 1 шт, снегоход 1 шт, телефон нокиа 2 шт. Налетай, торопись!

Вяльбиха прямо плоть от плоти фис, откуда ее выкинули. У тех тоже все на трех китах держится: авось, небось и как нибудь.
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шампион
Ответ закрыт по беспределу
В принципе интересно. Главное - чтоб Загитову ведущей не воткнули.
Первый канал фигурку онлайн показывает. Лыжи в лучшем случае тоже будут только онлайн, и то не факт, что в полном объеме. Вяльбе отмораживает уши назло Губерниеву.
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Larisa Lanceva
Может, эстафеты какие-нибудь необычные - два лыжника+ два биатлониста? 😊
+1
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тоторо
вяльбе продолжает троллить матч тв)
+1
0
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Антон
"Бегущий человек". А кавказские ММАшники пусть на них охотятся. Рейтинги хорошие будут, думаю.
0
-2
-2
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Олег Мохов
ведуший дмитрий богословский
+1
0
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HCSibir1989
Ни формата, ни дат.. Как всегда у ФЛГР
+2
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Kuryanin
Биатлон без Дмитрия Губерниева.
+17
0
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закрыт по беспределу
В принципе интересно.
Главное - чтоб Загитову ведущей не воткнули.
+6
-1
+5
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Sgi
Шоу «купи права на показ»
+3
0
+3
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