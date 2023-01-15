Федерации биатлона и лыжных гонок России думают над созданием телевизионного шоу при поддержке Первого канала

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Союз биатлонистов России ( ) думают над созданием совместного телевизионного шоу при поддержке Первого канала.

Об этом рассказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Речь идет о телевизионном шоу, но его формата еще нет, все находится в стадии обсуждения. Мы пока не можем определиться с датами, найти подходящее время – самое сложное.

Надо конкретно все детали обсудить с биатлонистами, потому что нужны сроки, которые были бы удобны всем», – сказала Вяльбе.