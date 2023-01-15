Федерации биатлона и лыжных гонок России думают над созданием телевизионного шоу при поддержке Первого канала
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Союз биатлонистов России (СБР) думают над созданием совместного телевизионного шоу при поддержке Первого канала.
Об этом рассказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.
«Речь идет о телевизионном шоу, но его формата еще нет, все находится в стадии обсуждения. Мы пока не можем определиться с датами, найти подходящее время – самое сложное.
Надо конкретно все детали обсудить с биатлонистами, потому что нужны сроки, которые были бы удобны всем», – сказала Вяльбе.
Вяльбиха прямо плоть от плоти фис, откуда ее выкинули. У тех тоже все на трех китах держится: авось, небось и как нибудь.
Главное - чтоб Загитову ведущей не воткнули.