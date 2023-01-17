Федерация лыжных гонок России вела ошибочный подсчет очков в Кубке России-2022/23. Результаты зачетов были пересчитаны

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вела ошибочный подсчет очков на этапах Кубка России в сезоне-2022/23.

Как сообщает телеграм-канал «Лыжная классика», 29 июля на президиуме ФЛГР была изменена система начисления очков за гонки (в частности, изменения коснулись мест в топ-14). Но до шестого этапа соревнований (который завершился на прошлой неделе в Сыктывкаре) подсчет велся в прежнем формате.

«Параллельно мы обратились в ФЛГР за разъяснениями и в итоге общими усилиями мы выяснили, что действительно имела место ошибка и с самого начала сезона-2022/23 очки следовало считать по новой схеме.

Вчера ФЛГР оперативно устранила ошибку и пересчитала рейтинг спортсменов и зачеты Кубка России», – говорится в сообщении «Лыжной классики».

После пересчета в мужском общем зачете тройка лидеров – Александр Большунов, Илья Семиков, Иван Якимушкин – не изменилась.

У женщин в топ-3 входят Наталья Непряева, Вероника Степанова и Екатерина Смирнова. Однако в обновленном рейтинге Смирнова теперь делит третье место с Марией Истоминой.