Федерация лыжных гонок России вела ошибочный подсчет очков в Кубке России-2022/23. Результаты зачетов были пересчитаны

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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) вела ошибочный подсчет очков на этапах Кубка России в сезоне-2022/23.

Как сообщает телеграм-канал «Лыжная классика», 29 июля на президиуме ФЛГР была изменена система начисления очков за гонки (в частности, изменения коснулись мест в топ-14). Но до шестого этапа соревнований (который завершился на прошлой неделе в Сыктывкаре) подсчет велся в прежнем формате.

«Параллельно мы обратились в ФЛГР за разъяснениями и в итоге общими усилиями мы выяснили, что действительно имела место ошибка и с самого начала сезона-2022/23 очки следовало считать по новой схеме.

Вчера ФЛГР оперативно устранила ошибку и пересчитала рейтинг спортсменов и зачеты Кубка России», – говорится в сообщении «Лыжной классики».

После пересчета в мужском общем зачете тройка лидеров – Александр Большунов, Илья Семиков, Иван Якимушкин – не изменилась.

У женщин в топ-3 входят Наталья Непряева, Вероника Степанова и Екатерина Смирнова. Однако в обновленном рейтинге Смирнова теперь делит третье место с Марией Истоминой.

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4 комментария

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Классный руководитель
А что, так можно было
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dimur
Это как же никому не был не интересен этот рейтинг, что ошибку обнаружили только посреди сезона?
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Pikachu Pikachu
Организация от Вяльбе - это уже знак качества.
+2
0
+2
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Atsuktuvas
Никто нас не победит! Кроме нас!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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