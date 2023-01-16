Коростелев о Губерниеве: «Его задача – популяризировать спорт, чем громче он скажет – тем дальше это улетит. Какое-никакое внимание к лыжам он привлек»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, как относится к медийности, а также поделился мнением о комментаторе Дмитрии Губерниеве.

– У тебя уже классные результаты. У многих в таких ситуациях начинается звездная болезнь...

– Наверное, меня так воспитали мама, бабушка, дедушка и дядя, что ни о какой звездной болезни и речи быть не может.

По факту, с чего она будет? Просто говорят больше обо мне, но я же ничего не добился еще, ха-ха. С чего она должна возникнуть?

– Например, говорит, что всех бы побеждал на Кубке мира.

– Это просто же его мнение. Его задача как раз популяризировать спорт. Чем громче он скажет – тем дальше это улетит.

– Как к нему относишься?

– Как уже сказал, его метод громче высказываться, чтобы дальше улетело, работает. Какое-никакое внимание он к лыжам привлек.

– Тебе вообще нравится быть медийным?

– Это все приятно. Никак не обременяет. Подойти и сфотографироваться после гонки с кем-то – без проблем, – сказал Коростелев.