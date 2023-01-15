Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил, Кубацки – 2-й, Крафт – 3-й

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Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд одержал победу на этапе Кубка мира в польском Закопане. 

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Закопане, Польша

Мужчины

HS140

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 287,7 балла (129,0 м + 141,0 м)

2. Давид Кубацки (Польша) – 286,6 (137,5 м + 124,0 м)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 278,5 (134,0 м + 145,5 м)

4. Анже Ланишек (Словения) – 275,1 (126,0 м + 136,5 м)

5. Ян Херль (Австрия) – 271,6 (139,0 м + 126,0 м)

6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 265,0 (130,5 м + 132,0 м)

7. Камиль Стох (Польша) – 261,6 (126,5 м + 124,0 м)

8. Мариус Линдвик (Норвегия) – 260,4 (128,0 м + 121,5 м)

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
Помог ветерок летучему норвежцу немного во второй попытке, большой гандикап отыграл у Кубацки.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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