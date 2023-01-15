Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил, Кубацки – 2-й, Крафт – 3-й
Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд одержал победу на этапе Кубка мира в польском Закопане.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Закопане, Польша
Мужчины
HS140
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 287,7 балла (129,0 м + 141,0 м)
2. Давид Кубацки (Польша) – 286,6 (137,5 м + 124,0 м)
3. Штефан Крафт (Австрия) – 278,5 (134,0 м + 145,5 м)
4. Анже Ланишек (Словения) – 275,1 (126,0 м + 136,5 м)
5. Ян Херль (Австрия) – 271,6 (139,0 м + 126,0 м)
6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 265,0 (130,5 м + 132,0 м)
7. Камиль Стох (Польша) – 261,6 (126,5 м + 124,0 м)
8. Мариус Линдвик (Норвегия) – 260,4 (128,0 м + 121,5 м)
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