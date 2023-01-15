Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил, Кубацки – 2-й, Крафт – 3-й

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина одержал победу на этапе Кубка мира в польском Закопане.

Прыжки с трамплина

мира

Закопане, Польша

Мужчины

HS140

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 287,7 балла (129,0 м + 141,0 м)

2. (Польша) – 286,6 (137,5 м + 124,0 м)

3. (Австрия) – 278,5 (134,0 м + 145,5 м)

4. (Словения) – 275,1 (126,0 м + 136,5 м)

5. Ян Херль (Австрия) – 271,6 (139,0 м + 126,0 м)

6. (Германия) – 265,0 (130,5 м + 132,0 м)

7. (Польша) – 261,6 (126,5 м + 124,0 м)

8. (Норвегия) – 260,4 (128,0 м + 121,5 м)