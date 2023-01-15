Илья Семиков: «Может быть, с Большуновым можно конкурировать в отдельных дисциплинах, но по совокупности тяжело»
Российский лыжник Илья Семиков поделился мнением о конкуренции с Александром Большуновым.
Сегодня Семиков финишировал вторым в скиатлоне на Кубке России в Сыктывкаре, уступив Большунову 27,7 секунды.
«Реально ли бороться с Большуновым? Пока... Сложно. Он все-таки в другой лиге. Видно, что идет с большим комфортом, запасом.
Может быть, с ним можно конкурировать в отдельных дисциплинах, но по совокупности тяжело», — сказал Семиков.
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