Илья Семиков: «Может быть, с Большуновым можно конкурировать в отдельных дисциплинах, но по совокупности тяжело»

Российский лыжник поделился мнением о конкуренции с .

Сегодня Семиков финишировал вторым в скиатлоне на Кубке России в Сыктывкаре, уступив Большунову 27,7 секунды.

«Реально ли бороться с Большуновым? Пока... Сложно. Он все-таки в другой лиге. Видно, что идет с большим комфортом, запасом.

Может быть, с ним можно конкурировать в отдельных дисциплинах, но по совокупности тяжело», — сказал Семиков.