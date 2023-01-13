В программу ЧМ-2025 могут включить новую дисциплину женского двоеборья

В программу чемпионата мира по лыжным видам спорта-2025, который пройдет в норвежском Тронхейме, могут включить еще одну дисциплину.

Как сообщает NRK, речь идет о новой дисциплине в женском двоеборье. Предполагается, что в ней спортсменки сначала будут выступать в масс-старте, а потом – в прыжках с трамплина. Другие подробности не уточняются.

Также известно, что организаторы ЧМ подадут соответствующую заявку в Международную федерацию лыжного спорта (FIS). С высокой вероятностью предложение будет одобрено.

«В целом, очевидно, что мы очень позитивно относимся к появлению дополнительных женских дисциплин в женской программе 2025 года.

Наша цель состоит в том, чтобы к 2027 году программа выглядела одинаково как для женщин, так и для мужчин», – заявил рейс-директор FIS по двоеборью Лассе Оттесен.

На данный момент в программе лыжного ЧМ представлена одна дисциплина в женском двоеборье (прыжки с трамплина с последующей гонкой на 5 км), в мужском – три. Также спортсмены выступают в смешанных соревнованиях.