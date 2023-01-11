«Неправда, что им отказано лишь потому, что они из России. Мы отказали и некоторым из Норвегии». Организаторы ЧМ о недопуске журналистов «Чемпионата»

Теги лыжные гонки прыжки с трамплина двоеборье чемпионат мира Лыжи

Организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта, который пройдет в Планице с 21 февраля по 5 марта, объяснили отказ в аккредитации российским журналистам .

Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что его заявка была отклонена – организаторы ЧМ сослались на ограниченное количество мест в пресс-центре. Как заявил PR-менеджер соревнований Томи Трбовц,  решение не связано с тем, что журналисты представляют Россию.

«Это неправда, что им отказано лишь потому, что они из России и представляют российское СМИ. Мы отказали и некоторым другим, в том числе из Норвегии, Швеции и Австрии.

Мы должны отдавать предпочтение большим командам. Из России уже подавали заявки на аккредитацию – кому-то было отказано, кому-то нет», – заявил Трбовц.

При этом глава ассоциации спортивных журналистов Норвегии Рейдар Солли усомнился в причинах, по которым заявка была отклонена.

«Причина отказа забавная. Отказ из-за вместимости (пресс-центра – Sports.ru) может случиться, но я не думаю, что здесь дело в этом.

Пока Россия забанена на всех международных стартах, понятно, что российские журналисты из основных российских СМИ не в приоритете», – заявил Солье.

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2 комментария

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Геннадий Тимченко
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Так Губерниев неоднократно заявлял, что мероприятия без участия российских спортсменов никому не интересны.... Зачем туда ездить российским журналистам❓🤔🤦
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Pankratoff
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Надо же так унижаться, их в дверь они в окно)
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