Лыжник Артем Мальцев прокомментировал выступление в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре (2-е место).

«Самое тяжелое было выйти на старт после 10 дней дома без особых тренировок. Доволен, что выиграл у ребят несколько десяток на последних километрах. Повезло, что второй и преимуществом 0,8 секунды. Секунда больше — и остался бы четвертый.

Конечно, это не мой максимум. Мы остаемся в Сыктывкаре на военные соревнования. Для меня два главных старта в сезоне — в Малиновке и чемпионат России.

Я обыгрывал Большунова в этом сезоне? Мне не придает это мотивации. У всех разное самочувствие, лыжи, мне в какой-то момент больше повезло, чем Сане, вот и все.

— абсолютно нормальный турнир. Посмотрите, какая плотность, все ребята из регионов хотят обыграть сборников, график плотный.

Если бы мы сидели вообще без стартов, можно было бы завязывать со спортом. А так есть где соревноваться», – сказал Мальцев.