Артем Мальцев: «Кубок России — абсолютно нормальный турнир. Если бы мы сидели вообще без стартов, можно было бы завязывать со спортом»
Лыжник Артем Мальцев прокомментировал выступление в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре (2-е место).
«Самое тяжелое было выйти на старт после 10 дней дома без особых тренировок. Доволен, что выиграл у ребят несколько десяток на последних километрах. Повезло, что второй и преимуществом 0,8 секунды. Секунда больше — и остался бы четвертый.
Конечно, это не мой максимум. Мы остаемся в Сыктывкаре на военные соревнования. Для меня два главных старта в сезоне — в Малиновке и чемпионат России.
Я обыгрывал Большунова в этом сезоне? Мне не придает это мотивации. У всех разное самочувствие, лыжи, мне в какой-то момент больше повезло, чем Сане, вот и все.
Кубок России — абсолютно нормальный турнир. Посмотрите, какая плотность, все ребята из регионов хотят обыграть сборников, график плотный.
Если бы мы сидели вообще без стартов, можно было бы завязывать со спортом. А так есть где соревноваться», – сказал Мальцев.
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