Артем Мальцев: «Кубок России — абсолютно нормальный турнир. Если бы мы сидели вообще без стартов, можно было бы завязывать со спортом»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Артем Мальцев Спорт-Экспресс Лыжи

Лыжник Артем Мальцев прокомментировал выступление в коньковой «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре (2-е место). 

«Самое тяжелое было выйти на старт после 10 дней дома без особых тренировок. Доволен, что выиграл у ребят несколько десяток на последних километрах. Повезло, что второй и преимуществом 0,8 секунды. Секунда больше — и остался бы четвертый.

Конечно, это не мой максимум. Мы остаемся в Сыктывкаре на военные соревнования. Для меня два главных старта в сезоне — в Малиновке и чемпионат России.

Я обыгрывал Большунова в этом сезоне? Мне не придает это мотивации. У всех разное самочувствие, лыжи, мне в какой-то момент больше повезло, чем Сане, вот и все.

Кубок России — абсолютно нормальный турнир. Посмотрите, какая плотность, все ребята из регионов хотят обыграть сборников, график плотный.

Если бы мы сидели вообще без стартов, можно было бы завязывать со спортом. А так есть где соревноваться», – сказал Мальцев. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
Со 2го по 10е место плотность хорошая, да. Ну а Болле в такой форме и на КМ бы всех рвал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий