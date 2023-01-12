Александр Большунов: «Сделал трассу около дома, сейчас там 3,5 км конькового круга и еще отдельно 7 км «классики»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что оборудовал у своего дома лыжную трассу.

«Сделал трассу около дома, сейчас там 3,5 километра конькового круга и еще отдельно вдоль реки 7 километров «классики». Сначала с квадроциклом, потом с «Бураном» там работали.

Приезжали ребята из Челябинска и помогали. Они производят оборудование, и мы договорились», – сказал Большунов.

Сегодня Большунов занял второе место в спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

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4 комментария

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закрыт по беспределу
Ответ Щеглот
Завтра биатлонистки 15 км бегут. Разделку. С винтовкой на плечах. 15 км. Биатлонистки. А лыжники во главе с розовым скоро до мышей дотра.
Пятнашка была сегодня
0
0
0
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Ilyukhich
Ответ Щеглот
Завтра биатлонистки 15 км бегут. Разделку. С винтовкой на плечах. 15 км. Биатлонистки. А лыжники во главе с розовым скоро до мышей дотра.
кто?
+1
0
+1
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Щеглот
Завтра биатлонистки 15 км бегут. Разделку. С винтовкой на плечах. 15 км. Биатлонистки.
А лыжники во главе с розовым скоро до мышей дотра.
+2
-4
-2
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Serge Vendino
Больше, чем на трассах КМ
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