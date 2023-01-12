Александр Большунов: «Сделал трассу около дома, сейчас там 3,5 км конькового круга и еще отдельно 7 км «классики»
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что оборудовал у своего дома лыжную трассу.
«Сделал трассу около дома, сейчас там 3,5 километра конькового круга и еще отдельно вдоль реки 7 километров «классики». Сначала с квадроциклом, потом с «Бураном» там работали.
Приезжали ребята из Челябинска и помогали. Они производят оборудование, и мы договорились», – сказал Большунов.
Сегодня Большунов занял второе место в спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.
А лыжники во главе с розовым скоро до мышей дотра.