Александр Большунов: «Сделал трассу около дома, сейчас там 3,5 км конькового круга и еще отдельно 7 км «классики»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, что оборудовал у своего дома лыжную трассу.

«Сделал трассу около дома, сейчас там 3,5 километра конькового круга и еще отдельно вдоль реки 7 километров «классики». Сначала с квадроциклом, потом с «Бураном» там работали.

Приезжали ребята из Челябинска и помогали. Они производят оборудование, и мы договорились», – сказал Большунов.

Сегодня Большунов занял второе место в спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.