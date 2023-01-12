Савелий Коростелев: «Можно ли поучиться контактной борьбе у Большунова? Этому стоит учиться у Клэбо, Терентьева и Устюгова. Саше просто прет»

Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Коростелев занял в финале четвертое место, победил .

«Очень сильно устал. Прекрасная трасса, немного мягкая из‑за снега, но приемлемая.

Что помешало прийти первым? В одном месте палку выбили, в другом сам чуть не вылетел из лыжни. В целом по сезону результат очень хороший. Всегда рад бежать в финале, бороться.

С Большуновым борьба была наиболее плотная – мы с ним прошли два забега: полуфинал и финал.

Можно ли поучиться контактной борьбе у Большунова? Этому стоит учиться у , Терентьева и . Саше просто прет», – сказал Коростелев.

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪