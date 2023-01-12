Савелий Коростелев: «Можно ли поучиться контактной борьбе у Большунова? Этому стоит учиться у Клэбо, Терентьева и Устюгова. Саше просто прет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Александр Терентьев Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Коростелев занял в финале четвертое место, победил Александр Терентьев

«Очень сильно устал. Прекрасная трасса, немного мягкая из‑за снега, но приемлемая.

Что помешало прийти первым? В одном месте палку выбили, в другом сам чуть не вылетел из лыжни. В целом по сезону результат очень хороший. Всегда рад бежать в финале, бороться.

С Большуновым борьба была наиболее плотная – мы с ним прошли два забега: полуфинал и финал.

Можно ли поучиться контактной борьбе у Большунова? Этому стоит учиться у Клэбо, Терентьева и Устюгова. Саше просто прет», – сказал Коростелев. 

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15 комментариев

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Ольга Иванова
Ответ сондра
Думаю, не так понял интервьюер! СашА прёт (как танк), а не СашЕ прёт (в смысле удачи)
Хоть один человек понял, что слово прет имеет и другой смысл, более логичный!
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ekaterina_)))
Ответ SkierNSK
Не тактике Коростелев сказал, а контактной борьбе. Но он явно не все гонки Большунова видел. Спринт на ЧР-21 от Большунова был как раз образцовым.
Только что Савелий у себя на канале пояснил, что сказал именно «тактике») какой тактике можно учиться вообще у наших парней - для меня загадка😅
0
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Кино Музыка
Акелло промахнулся?
+1
0
+1
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Нонейм
Савелию поаккуратней со словами. Ничего не выиграл ещё, чтобы такие фразы кидать.
+4
0
+4
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сондра
Думаю, не так понял интервьюер! СашА прёт (как танк), а не СашЕ прёт (в смысле удачи)
+3
0
+3
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Нелыжник я
Проиграл два забега и сказал, что Саше просто прет? Ну такое себе
+6
-1
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SkierNSK
Ответ ekaterina_)))
Мб, Саша просто прет? Потому что сейчас вообще нет логики. И да, учиться тактике у Устюгова и Терентия - себе дороже:) а вот на дистанции у Большунова вполне можно поучиться тактике.
Не тактике Коростелев сказал, а контактной борьбе.
Но он явно не все гонки Большунова видел. Спринт на ЧР-21 от Большунова был как раз образцовым.
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M0rg
Ответ ekaterina_)))
Мб, Саша просто прет? Потому что сейчас вообще нет логики. И да, учиться тактике у Устюгова и Терентия - себе дороже:) а вот на дистанции у Большунова вполне можно поучиться тактике.
Не, Устюгов на опыте, много микромоментов где видна тактика. А Большунов и Терентий из оперы Бородавко - бери мяч и ... Клебо правда на 3 головы круче - имхо сказывается футбольное прошлое - где работа корпусом и реакция многое решает , чтоб не получить по ногам. Точнее видно что Большунов пытается играть, но все так топорно... в общем мягко говоря не хватает Месси в Сане)) Кстати в Ретивых много этого(не считая этого сезона) , но здоровья мало.
+2
-3
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imaxim
Ответ ekaterina_)))
Вы не уловили)
Я и не собирался) я просто вопрос задал)
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ekaterina_)))
Ответ imaxim
А на вопрос не ответила)
Вы не уловили)
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Йенс Мустерманн
Ох, Савелий попустил царька. В следующей гонке может прилететь ответка, как Устюгову.
+6
-1
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imaxim
Ответ ekaterina_)))
Каждый раз, обещаясь с вами, стараюсь помнить, что я все же разговариваю со взрослым человеком😂
А на вопрос не ответила)
+2
-1
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ekaterina_)))
Ответ imaxim
Недовольна, что не похвалили любимку?)
Каждый раз, обещаясь с вами, стараюсь помнить, что я все же разговариваю со взрослым человеком😂
+1
-1
0
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imaxim
Ответ ekaterina_)))
Мб, Саша просто прет? Потому что сейчас вообще нет логики. И да, учиться тактике у Устюгова и Терентия - себе дороже:) а вот на дистанции у Большунова вполне можно поучиться тактике.
Недовольна, что не похвалили любимку?)
+4
-5
-1
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ekaterina_)))
Мб, Саша просто прет?
Потому что сейчас вообще нет логики. И да, учиться тактике у Устюгова и Терентия - себе дороже:) а вот на дистанции у Большунова вполне можно поучиться тактике.
+8
-4
+4
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