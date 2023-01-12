Савелий Коростелев: «Можно ли поучиться контактной борьбе у Большунова? Этому стоит учиться у Клэбо, Терентьева и Устюгова. Саше просто прет»
Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.
Коростелев занял в финале четвертое место, победил Александр Терентьев.
«Очень сильно устал. Прекрасная трасса, немного мягкая из‑за снега, но приемлемая.
Что помешало прийти первым? В одном месте палку выбили, в другом сам чуть не вылетел из лыжни. В целом по сезону результат очень хороший. Всегда рад бежать в финале, бороться.
С Большуновым борьба была наиболее плотная – мы с ним прошли два забега: полуфинал и финал.
Можно ли поучиться контактной борьбе у Большунова? Этому стоит учиться у Клэбо, Терентьева и Устюгова. Саше просто прет», – сказал Коростелев.
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Но он явно не все гонки Большунова видел. Спринт на ЧР-21 от Большунова был как раз образцовым.
Потому что сейчас вообще нет логики. И да, учиться тактике у Устюгова и Терентия - себе дороже:) а вот на дистанции у Большунова вполне можно поучиться тактике.