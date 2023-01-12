Вяльбе о конфликте Большунова и Устюгова: «Я еще с каждым из ребят буду общаться по этой теме. Судьи должны были все пресечь еще на первом этапе»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о конфликте между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

– Разве вы не рады, что конфликтом Большунова и Устюгова привлекается дополнительный интерес к лыжам?

– Я понимаю, что это привлекло какую-то новую публику. Однако реальным болельщикам не это нужно, согласитесь. Те, кто только хочет какого-то скандала, и раньше нас не знали, и сейчас не знают.

– То есть новые поклонники не могут появиться таким образом? Кто-то сейчас включит гонки [Кубка России] в Сыктывкаре.

– Они не появятся. Это не болельщики. Болельщики не смотрят на то, кто кому руку не пожал или кто с кем столкнулся. Настоящие болельщики смотрят на борьбу и на спортсменов, но не как на людей, которые не совсем правильно выясняют свои отношения.

Хотя не было предпосылок до лета вообще. Началось-то все тогда, но я не совсем могла представить, что у них все перерастет в это. Для меня это неспортивное поведение, на самом деле, – цитирует Вяльбе «СЭ».

– Читали ваше интервью, где вы сказали, что если бы присутствовали при конфликте Устюгова и Большунова, то подозвали бы пообщаться обоих…

– Я самого момента сначала не видела, меня просто не было. Наверное, не столько даже я бы сама сказала: «Ребят, вы что, с ума сошли?» Все‑таки в первую очередь, как я считаю, не сработали наши судьи. Они должны были все это пресечь еще на первом этапе.

Все было достаточно обоюдно и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились.

– Воспитательную беседу провести планируете еще?

– Безусловно, я еще с каждым из ребят буду общаться по этой теме. Все же это не есть хорошо. Мы не должны продолжать наматывать этот ком, – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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