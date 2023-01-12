Вяльбе о конфликте Большунова и Устюгова: «Я еще с каждым из ребят буду общаться по этой теме. Судьи должны были все пресечь еще на первом этапе»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о конфликте между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

– Разве вы не рады, что конфликтом Большунова и Устюгова привлекается дополнительный интерес к лыжам?

– Я понимаю, что это привлекло какую-то новую публику. Однако реальным болельщикам не это нужно, согласитесь. Те, кто только хочет какого-то скандала, и раньше нас не знали, и сейчас не знают.

– То есть новые поклонники не могут появиться таким образом? Кто-то сейчас включит гонки [Кубка России] в Сыктывкаре.

– Они не появятся. Это не болельщики. Болельщики не смотрят на то, кто кому руку не пожал или кто с кем столкнулся. Настоящие болельщики смотрят на борьбу и на спортсменов, но не как на людей, которые не совсем правильно выясняют свои отношения.

Хотя не было предпосылок до лета вообще. Началось-то все тогда, но я не совсем могла представить, что у них все перерастет в это. Для меня это неспортивное поведение, на самом деле, – цитирует Вяльбе «СЭ».

– Читали ваше интервью, где вы сказали, что если бы присутствовали при конфликте Устюгова и Большунова, то подозвали бы пообщаться обоих…

– Я самого момента сначала не видела, меня просто не было. Наверное, не столько даже я бы сама сказала: «Ребят, вы что, с ума сошли?» Все‑таки в первую очередь, как я считаю, не сработали наши судьи. Они должны были все это пресечь еще на первом этапе.

Все было достаточно обоюдно и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились.

– Воспитательную беседу провести планируете еще?

– Безусловно, я еще с каждым из ребят буду общаться по этой теме. Все же это не есть хорошо. Мы не должны продолжать наматывать этот ком, – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatokatya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
То есть началось всё летом, зимой продолжились взаимные пререкания, появилась первая кровь, а она до сих пор не поговорила 😀
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lexad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А каким образом обоюдные желтые на 1м этапе бы помогли? Устюгов бы считал, что Большунов виноват. Александр - наоборот. Это бы ничего не изменило. А вот признать, что один другого подрезал и дисквал влепить было бы правильно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SkierNSK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Безусловно, я еще с каждым из ребят буду общаться по этой теме."
Ближе к лету или в следующем году? ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lenhen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Елена Валерьевна, как всегда, четко и по существу, сильная женщина во всём
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pankratoff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давно нужно было с ними поговорить, а не откладывать на потом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий