Александр Большунов: «После падения пять дней не тренировался, болела задняя поверхность. Сейчас неважное самочувствие, но удивлен, что сегодня стало получше»
Лыжник Александр Большунов рассказал, что чувствовал себя не очень хорошо перед этапом Кубка России в Сыктывкаре.
Большунов занял второе место в классическом спринте.
«После падения я пять дней не тренировался, болела задняя поверхность. Перед Сыктывкаром неделя была с легкими тренировками. Сейчас неважное самочувствие, но удивлен, что сегодня стало получше.
Не доделал в спринте, споткнулся перед последним подъемом. Там потерял немного – метр-полтора. Этого не хватило. Если бы параллельно вышли с Терентьевым, то зарубились бы», – сказал Большунов.
Также лыжник прокомментировал отсутствие Сергея Устюгова в гонке.
«Спрашивайте у Сергея и его личного тренера. А я при чем? Вы же видели, конкуренция была отличной. Молодые ребята добавляют.
Забег был хорошим. Единственное, что состояние было плохим перед стартом, но с каждым забегом становилось лучше», – отметил Большунов.
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