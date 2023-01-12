Наталья Непряева: «Нахожу мотивацию на гонки. Круто, что мы с Терентьевым вместе выигрываем спринты»
Олимпийская чемпионка Наталья Непряева прокомментировала свою победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Рыбинске.
Второе место заняла Анастасия Фалеева, третье – Диана Соболева.
«Нахожу мотивацию на гонки. Все равно девчонки навязывают борьбу, даже сегодня в финале Фалеева сидела у меня на лыжах весь забег. Не всё так печально.
Круто, что мы с Терентьевым вместе выигрываем спринты, надеюсь, что и дальше так будет, ха-ха. Надеюсь, это его мотивирует», – сказала Непряева.
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