Наталья Непряева: «Нахожу мотивацию на гонки. Круто, что мы с Терентьевым вместе выигрываем спринты»

Олимпийская чемпионка прокомментировала свою победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Рыбинске.

Второе место заняла Анастасия Фалеева, третье – Диана Соболева.

«Нахожу мотивацию на гонки. Все равно девчонки навязывают борьбу, даже сегодня в финале Фалеева сидела у меня на лыжах весь забег. Не всё так печально.

Круто, что мы с вместе выигрываем спринты, надеюсь, что и дальше так будет, ха-ха. Надеюсь, это его мотивирует», – сказала Непряева.