Наталья Непряева: «Нахожу мотивацию на гонки. Круто, что мы с Терентьевым вместе выигрываем спринты»

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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева прокомментировала свою победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Рыбинске. 

Второе место заняла Анастасия Фалеева, третье – Диана Соболева.

«Нахожу мотивацию на гонки. Все равно девчонки навязывают борьбу, даже сегодня в финале Фалеева сидела у меня на лыжах весь забег. Не всё так печально.

Круто, что мы с Терентьевым вместе выигрываем спринты, надеюсь, что и дальше так будет, ха-ха. Надеюсь, это его мотивирует», – сказала Непряева.

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1 комментарий

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Olga Pravilova
Рады за вас, дерзайте и дальше:)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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