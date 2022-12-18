Вероника Степанова: «Большунов не такой медийный. Так что я быстро обгоню его по количеству подписчиков в Telegram»
Лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке.
Наталья Непряева стала третьей.
– Этап, конечно, порадовал, здесь столько зрителей. Слышали, что было на награждении? Это было супер!
– Вы вчера писали, что Наталья Непряева недосягаема, однако уже сегодня обогнали ее...
– Это я решила поскромничать. Я вообще хотела написать, что Наташа выиграла вчера, а сегодня моя очередь, но не стала этого делать, ха-ха.
– Так и получилось.
– Ну, да. Доказываем не на словах, а на деле, – сказала Степанова.
Также она заявила о намерении обогнать Александра Большунова по количеству подписчиков в Telegram.
– Кто из российских спортсменов мог бы вам составить конкуренцию в Telegram?
Степанова: Не знаю, наверное, Саша Большунов. У него вроде бы побольше подписчиков. Сколько у тебя подписчиков?
Большунов: Мы не подписчиками меряемся, а по наградам.
Степанова: Ну ладно‑ладно. У меня еще есть время догнать тебя!
– Не даете шансов Веронике вообще?
Большунов: Я стараюсь.
Степанова: Он не такой медийный. Так что я быстро обгоню.
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