Александр Терентьев: «Полуфинал был странный – я не мог выбраться вперед, перекрывали дорогу. В финале не стал сидеть сзади и со старта пошел на максимум»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Терентьев Лыжи

Лыжник Александр Терентьев прокомментировал свою победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

– Полуфинал у меня был странный, тяжелый – первый раз забег, где я не мог выбраться вперед, перекрывали дорогу. А в финале я не стал сидеть сзади и со старта пошел на максимум.

– Сейчас спринты стали более контактными?

– Они всегда были контактными. Тут все зависит от трассы.

– Сейчас все было корректно?

– Да.

– В Кирово‑Чепецке вы говорили, что не готовы до конца соревноваться с Большуновым…

– Потихоньку форма приходит. Надеюсь, дальше будет лучше. Будем стараться.

– «Тур де Ски» смотрели?

– Финал только. Когда сам бегаешь – это совсем другое, – сказал Терентьев. 

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6 комментариев

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SkierNSK
"– Полуфинал у меня был странный, тяжелый – первый раз забег, где я не мог выбраться вперед, перекрывали дорогу."
Когда едешь шестым, и впереди 5 лыжников на 4 лыжни, странно надеяться, что какая-то будет свободная. Уж Терентьеву точно было по силам быть повыше перед последним подъёмом.
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Йенс Мустерманн
Победил, потому что не было Клэбо.
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-2
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ekaterina_)))
Ответ Pankratoff
Из крайности в крайность) То тактика Глебати, то тактика Большунова) Терентьеву нужно найти золотую середину)
Имхо, Терентьев ещё тот тактик - на КМ сплошные ошибки)
+1
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+1
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F242
Ответ Pankratoff
Из крайности в крайность) То тактика Глебати, то тактика Большунова) Терентьеву нужно найти золотую середину)
Да все верно он говорит, в полуфинале действительно было не выбраться.
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Нелыжник я
Ответ Pankratoff
Из крайности в крайность) То тактика Глебати, то тактика Большунова) Терентьеву нужно найти золотую середину)
зато Глебати только своей тактики придерживается
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Pankratoff
Из крайности в крайность)
То тактика Глебати, то тактика Большунова)
Терентьеву нужно найти золотую середину)
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