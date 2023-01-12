Александр Терентьев: «Полуфинал был странный – я не мог выбраться вперед, перекрывали дорогу. В финале не стал сидеть сзади и со старта пошел на максимум»
Лыжник Александр Терентьев прокомментировал свою победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.
– Полуфинал у меня был странный, тяжелый – первый раз забег, где я не мог выбраться вперед, перекрывали дорогу. А в финале я не стал сидеть сзади и со старта пошел на максимум.
– Сейчас спринты стали более контактными?
– Они всегда были контактными. Тут все зависит от трассы.
– Сейчас все было корректно?
– Да.
– В Кирово‑Чепецке вы говорили, что не готовы до конца соревноваться с Большуновым…
– Потихоньку форма приходит. Надеюсь, дальше будет лучше. Будем стараться.
– «Тур де Ски» смотрели?
– Финал только. Когда сам бегаешь – это совсем другое, – сказал Терентьев.
Когда едешь шестым, и впереди 5 лыжников на 4 лыжни, странно надеяться, что какая-то будет свободная. Уж Терентьеву точно было по силам быть повыше перед последним подъёмом.
То тактика Глебати, то тактика Большунова)
Терентьеву нужно найти золотую середину)