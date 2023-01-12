Александр Терентьев: «Полуфинал был странный – я не мог выбраться вперед, перекрывали дорогу. В финале не стал сидеть сзади и со старта пошел на максимум»

Лыжник Александр Терентьев прокомментировал свою победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

– Полуфинал у меня был странный, тяжелый – первый раз забег, где я не мог выбраться вперед, перекрывали дорогу. А в финале я не стал сидеть сзади и со старта пошел на максимум.

– Сейчас спринты стали более контактными?

– Они всегда были контактными. Тут все зависит от трассы.

– Сейчас все было корректно?

– Да.

– В Кирово‑Чепецке вы говорили, что не готовы до конца соревноваться с Большуновым…

– Потихоньку форма приходит. Надеюсь, дальше будет лучше. Будем стараться.

– «Тур де Ски» смотрели?

– Финал только. Когда сам бегаешь – это совсем другое, – сказал Терентьев.