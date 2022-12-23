Елена Вяльбе: «Коростелев – молодой, талантливый, дерзкий парень. Надеюсь, он сможет сохранить эти качества, потому что это наше будущее»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) назвала 19-летнего будущим российских лыж.

«На Кубке России все выступают по-разному, кто-то радует, кто-то огорчает, но хочу отметить хорошую конкуренцию.

Что касается Коростелева, он молодой, талантливый, дерзкий парень, я надеюсь, что он сможет сохранить все эти качества, потому что это наше будущее.

Очень приятно, что молодые ребята и молодые девчонки, как Савелий и Вероника (Степанова), не боятся составить конкуренцию старшим», – сказала Вяльбе.

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