Крамер об отстранении российских лыжников: «Многие испытывают трудности с мотивацией. Они хотят соревноваться с лучшими, а не быть в России»

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер рассказал, что многие российские лыжники испытывают проблемы с мотивацией из-за отстранения от международных соревнований.

«Российские лыжники были на очень высоком уровне. Не только , но и многие за ним. Это очень сильная команда. Я надеюсь, что мы увидим их очень скоро, но, похоже, этого не произойдет. Конечно, мне грустно из-за этой ситуации, потому что я проработал там так долго.

У кого-то из них нормальная мотивация, в то время как многие другие испытывают трудности с мотивацией. Когда цель состоит в том, чтобы попасть на чемпионат мира или Олимпийские игры, чтобы бороться за золото, но ты не знаешь, будет ли это возможным... Тогда ты начинаешь много думать, и у некоторых очень сильно падает мотивация.

Они хотят вернуться и соревноваться с лучшими, а не быть в России», – сказал Крамер.