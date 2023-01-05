Крамер об отстранении российских лыжников: «Многие испытывают трудности с мотивацией. Они хотят соревноваться с лучшими, а не быть в России»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Маркус Крамер Александр Большунов Лыжи

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер рассказал, что многие российские лыжники испытывают проблемы с мотивацией из-за отстранения от международных соревнований.

«Российские лыжники были на очень высоком уровне. Не только Большунов, но и многие за ним. Это очень сильная команда. Я надеюсь, что мы увидим их очень скоро, но, похоже, этого не произойдет. Конечно, мне грустно из-за этой ситуации, потому что я проработал там так долго.

У кого-то из них нормальная мотивация, в то время как многие другие испытывают трудности с мотивацией. Когда цель состоит в том, чтобы попасть на чемпионат мира или Олимпийские игры, чтобы бороться за золото, но ты не знаешь, будет ли это возможным... Тогда ты начинаешь много думать, и у некоторых очень сильно падает мотивация.

Они хотят вернуться и соревноваться с лучшими, а не быть в России», – сказал Крамер.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sava k
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ksenia RN
Вот такие у нас думают об обществе, кроме оскорблений, ни на что сподобиться не могут, печаль-беда...
Ну если не по форме, а по существу, то он прав.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ksenia RN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hardy
Жалкая 🤡
Вот такие у нас думают об обществе, кроме оскорблений, ни на что сподобиться не могут, печаль-беда...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ekaterina_)))
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это явно про Ступак.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ksenia RN
Сайт взял моду комменты не пропускать, поэтому гунди тут сам с собой, думщик об обществе))
Жалкая 🤡
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ksenia RN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hardy
Дорогуша, у меня хватает мозгов думать не только о себе, но и об обществе в целом. Ты поди навернула картохи и счастлива, жизнь удалась?
Сайт взял моду комменты не пропускать, поэтому гунди тут сам с собой, думщик об обществе))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ksenia RN
Считаешь себя, сидящим в ****? Судя по твоим комментам, да. Может, попробуешь хоть что-то изменить? Ну, там переехать в город покрупнее или вовсе сменить страну. Попроси политубежища (или как там это называется) в Германии) Надо ж что-то делать, чего так страдать-то? А по поводу спортсменов моя позиция такова - делать им там нефиг, спортивное движение полностью дискредитировано.
Дорогуша, у меня хватает мозгов думать не только о себе, но и об обществе в целом. Ты поди навернула картохи и счастлива, жизнь удалась?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ksenia RN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Hardy
А что, ты думаешь, что все рады бегать в Мухосранске в свои лучшие годы? Это только те, кто ничего не может добиться, хотят, чтобы все сидели и не высовывались, прикрываясь "патриотизмом". Их все устраивает, типичная традиционная ценность - "я в ****, и пусть другие сидят".
Считаешь себя, сидящим в ****? Судя по твоим комментам, да. Может, попробуешь хоть что-то изменить? Ну, там переехать в город покрупнее или вовсе сменить страну. Попроси политубежища (или как там это называется) в Германии) Надо ж что-то делать, чего так страдать-то?
А по поводу спортсменов моя позиция такова - делать им там нефиг, спортивное движение полностью дискредитировано.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ksenia RN
Подзадолбала уже эта птица-говорун. Он всех российских лыжников опросил, кто там что испытывает, или правда по зряплате в российской сборной скучает?
У него прямой контакт со сборниками, а у тебя какое-то нон-стоп раздражение и негатив во всех постингах.
Стоит витаминчиков попить, да уколы ТСА сделать, дома тоже на всё гавкаешь?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Щеглот
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чего он за многих говорит? Мотивации нет ровно у двух человек - Устюгова и Белоруковой. Оба - его бывшие.
Устюгов Крамеру по ушам катает: мотивации мол нет, вот и не тренируюсь. Ты мне планы пишешь, а я их - в мусорку, сорян братик, ничего не могу с собой поделать. И я не один такой, нас много! А немчура уши развесил и верит)

Большунов объемы откатал добросовестно. Мальцев и Коростелев вообще феерят. Степашка рвет и мечет. Непряева в порядке. А сереженька ноет и причитает, как всегда. А с Белоруковой вообще непонятно что, злая как собака) и ленивая.
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ksenia RN
Подзадолбала уже эта птица-говорун. Он всех российских лыжников опросил, кто там что испытывает, или правда по зряплате в российской сборной скучает?
А что, ты думаешь, что все рады бегать в Мухосранске в свои лучшие годы? Это только те, кто ничего не может добиться, хотят, чтобы все сидели и не высовывались, прикрываясь "патриотизмом". Их все устраивает, типичная традиционная ценность - "я в ****, и пусть другие сидят".
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ksenia RN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, что там думать, отталкивайся лыжными палками и держи равновесие. Вяльбе, к примеру, очень нравится нынешняя ситуация в российском лыжным спорте, ибо она от хододильника не отходит и никто не заставляет её напрягаться и ездить по всей Европе.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий