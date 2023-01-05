Крамер об отстранении российских лыжников: «Многие испытывают трудности с мотивацией. Они хотят соревноваться с лучшими, а не быть в России»
Бывший тренер сборной России Маркус Крамер рассказал, что многие российские лыжники испытывают проблемы с мотивацией из-за отстранения от международных соревнований.
«Российские лыжники были на очень высоком уровне. Не только Большунов, но и многие за ним. Это очень сильная команда. Я надеюсь, что мы увидим их очень скоро, но, похоже, этого не произойдет. Конечно, мне грустно из-за этой ситуации, потому что я проработал там так долго.
У кого-то из них нормальная мотивация, в то время как многие другие испытывают трудности с мотивацией. Когда цель состоит в том, чтобы попасть на чемпионат мира или Олимпийские игры, чтобы бороться за золото, но ты не знаешь, будет ли это возможным... Тогда ты начинаешь много думать, и у некоторых очень сильно падает мотивация.
Они хотят вернуться и соревноваться с лучшими, а не быть в России», – сказал Крамер.
А по поводу спортсменов моя позиция такова - делать им там нефиг, спортивное движение полностью дискредитировано.
Стоит витаминчиков попить, да уколы ТСА сделать, дома тоже на всё гавкаешь?
Устюгов Крамеру по ушам катает: мотивации мол нет, вот и не тренируюсь. Ты мне планы пишешь, а я их - в мусорку, сорян братик, ничего не могу с собой поделать. И я не один такой, нас много! А немчура уши развесил и верит)
Большунов объемы откатал добросовестно. Мальцев и Коростелев вообще феерят. Степашка рвет и мечет. Непряева в порядке. А сереженька ноет и причитает, как всегда. А с Белоруковой вообще непонятно что, злая как собака) и ленивая.