Елена Вяльбе: «Подготовка к этапу Кубка России в Сыктывкаре идет нормально. Все, кто планировал бежать, пока готовы бежать»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о подготовке к шестому этапу Кубка России в Сыктывкаре. 

«Подготовка к этапу Кубка России в Сыктывкаре идет нормально. Завтра первые спортсмены уже начнут выезжать на сборы.

Все, кто планировал бежать, пока готовы бежать. Никто, слава богу, не сообщал, что что‑то случилось», – сказала Вяльбе.

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января. В программе этапа – классические спринты, коньковые гонки с раздельным стартом и скиатлоны. 

2 комментария

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Назар Игорь
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Если кто-то собирается сбежать то заранее сообщать не будет.
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Андрей Костоломченко
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Вебкамера(ы) готова(ы)?
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