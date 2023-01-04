Елена Вяльбе: «Подготовка к этапу Кубка России в Сыктывкаре идет нормально. Все, кто планировал бежать, пока готовы бежать»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала о подготовке к шестому этапу Кубка России в Сыктывкаре.

«Подготовка к этапу Кубка России в Сыктывкаре идет нормально. Завтра первые спортсмены уже начнут выезжать на сборы.

Все, кто планировал бежать, пока готовы бежать. Никто, слава богу, не сообщал, что что‑то случилось», – сказала Вяльбе.

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января. В программе этапа – классические спринты, коньковые гонки с раздельным стартом и скиатлоны.