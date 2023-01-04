Елена Вяльбе: «Подготовка к этапу Кубка России в Сыктывкаре идет нормально. Все, кто планировал бежать, пока готовы бежать»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о подготовке к шестому этапу Кубка России в Сыктывкаре.
«Подготовка к этапу Кубка России в Сыктывкаре идет нормально. Завтра первые спортсмены уже начнут выезжать на сборы.
Все, кто планировал бежать, пока готовы бежать. Никто, слава богу, не сообщал, что что‑то случилось», – сказала Вяльбе.
Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января. В программе этапа – классические спринты, коньковые гонки с раздельным стартом и скиатлоны.
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