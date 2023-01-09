Дмитрий Свищев: «Клэбо выигрывает в отсутствие наших звезд. Как ему получать титул, понимая это? Мне кажется, как-то не очень»

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии Дмитрий Свищев Йоханнес Клэбо Лыжи

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о победе норвежца Йоханнеса Клэбо в многодневке «Тур де Ски».

Российские лыжники из-за отстранения FIS не принимали участия в многодневке. 

«Мы же помним прошлогоднюю интригу, как наши ребята составили конкуренцию Клэбо. Клэбо выигрывает в отсутствие наших звезд и понимает, что он один из сильнейших, но не самый сильный.

Как ему получать титул, понимая это? Мне кажется, как-то не очень. Ты выигрываешь, но понимаешь, что есть люди сильнее тебя. Не самый ценный кубок в его карьере», – сказал Свищев. 

Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России

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3 комментария

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heivani
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Почему -то некоторые не видят, что Клэбо по делу является сейчас сильнейшим лыжником мира. Или, просто не хотят это видеть. Пусть и при участии Большунова, было бы всё в,, одни ворота,,.
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Йенс Мустерманн
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Фетисов стесняется своих золотых олимпийских медалей, не сыграв против пиковых Грецки и Лемье в 84 и 88 годах?
🤔
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Геннадий Тимченко
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Почему никому не интересные соревнования комментирует то Губерниев, то депутат госдумы❓меня вот гораздо больше интересует когда и где будет проведен второй этап инновационного биатлона без патронов и каким образом будет определяться: попал стрелок в мишень или нет❓🤔
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