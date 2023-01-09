Дмитрий Свищев: «Клэбо выигрывает в отсутствие наших звезд. Как ему получать титул, понимая это? Мне кажется, как-то не очень»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказался о победе норвежца в многодневке «Тур де Ски».

Российские лыжники из-за отстранения FIS не принимали участия в многодневке.

«Мы же помним прошлогоднюю интригу, как наши ребята составили конкуренцию Клэбо. Клэбо выигрывает в отсутствие наших звезд и понимает, что он один из сильнейших, но не самый сильный.

Как ему получать титул, понимая это? Мне кажется, как-то не очень. Ты выигрываешь, но понимаешь, что есть люди сильнее тебя. Не самый ценный кубок в его карьере», – сказал Свищев.

Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России