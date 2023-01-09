Дмитрий Свищев: «Клэбо выигрывает в отсутствие наших звезд. Как ему получать титул, понимая это? Мне кажется, как-то не очень»
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о победе норвежца Йоханнеса Клэбо в многодневке «Тур де Ски».
Российские лыжники из-за отстранения FIS не принимали участия в многодневке.
«Мы же помним прошлогоднюю интригу, как наши ребята составили конкуренцию Клэбо. Клэбо выигрывает в отсутствие наших звезд и понимает, что он один из сильнейших, но не самый сильный.
Как ему получать титул, понимая это? Мне кажется, как-то не очень. Ты выигрываешь, но понимаешь, что есть люди сильнее тебя. Не самый ценный кубок в его карьере», – сказал Свищев.
Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России
🤔