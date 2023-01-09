Губерниев о победе Клэбо на «Тур де Ски»: «То, что не поехали мы – это не его проблема. К сожалению, это наша проблема»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Дмитрий Губерниев сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе норвежца Йоханнеса Клэбо на многодневке «Тур де Ски».

«Если бы американские спортсмены участвовали в Олимпиаде-80, а советские – в Олимпиаде-84, ситуация была бы другой? Протоколы переписать нельзя. На данный момент Клэбо великолепен. То, что ему пришлось бы потруднее, мягко говоря, это без всякого сомнения.

То, что не поехали мы – это же не проблема Клэбо. К сожалению, это наша проблема. Поэтому он остается одним из величайших лыжников в истории этого вида спорта. Его можно только поздравить», – сказал Губерниев.

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