Александр Тихонов: «Нет вины норвежцев в том, что нас нет и нет конкуренции. А Клэбо молодец, больше и сказать нечего»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о рекорде норвежского лыжника на «Тур де Ски» – 6 побед подряд.

Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов одерживали по 5 побед подряд в рамках одной многодневки.

«Превзошел Клэбо рекорд и превзошел. Вернут нас на соревнования, значит будем бороться. Нет вины норвежцев в том, что нас нет и нет конкуренции. Да и у нас же знаете, как, мы всегда ищем в ком-то причину.

Мне недавно звонили и говорили: «Что это такое, норвежцы заняли все три места, разве это чемпионат Норвегии». Когда мы выигрывали чемпионат мира, Тихонов, Елизаров и Круглов, все были на пьедестале, никто не писал заголовки про чемпионат Советского Союза.

А Клэбо молодец, больше и сказать нечего. Я уверен, что борьба с нашими ребятами была бы интересной. А была бы эта борьба – вопрос. Нет участия – нет результата. Нам нужно довольствоваться тем, что есть на сегодняшний день», – сказал Тихонов.