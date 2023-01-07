Александр Тихонов: «Нет вины норвежцев в том, что нас нет и нет конкуренции. А Клэбо молодец, больше и сказать нечего»

Теги Александр Тихонов Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о рекорде норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо на «Тур де Ски» – 6 побед подряд.

Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов одерживали по 5 побед подряд в рамках одной многодневки.

«Превзошел Клэбо рекорд и превзошел. Вернут нас на соревнования, значит будем бороться. Нет вины норвежцев в том, что нас нет и нет конкуренции. Да и у нас же знаете, как, мы всегда ищем в ком-то причину.

Мне недавно звонили и говорили: «Что это такое, норвежцы заняли все три места, разве это чемпионат Норвегии». Когда мы выигрывали чемпионат мира, Тихонов, Елизаров и Круглов, все были на пьедестале, никто не писал заголовки про чемпионат Советского Союза.

А Клэбо молодец, больше и сказать нечего. Я уверен, что борьба с нашими ребятами была бы интересной. А была бы эта борьба – вопрос. Нет участия – нет результата. Нам нужно довольствоваться тем, что есть на сегодняшний день», – сказал Тихонов.

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4 комментария

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Pankratoff
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Ну как сказать...
Видимо у наших ветеранов, журналистов и комментаторов с памятью плохо.
Норги кричали что наших спортсменов нужно отстранить, и Клэбо в том числе.
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Биатлонная зима
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У Клэбо крутой год без наших ,6 побед подряд….. то ли еще будет
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Andreir888
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Ничего себе! Александр Иванович выдаёт здравые мысли! Так бы почаще!
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Bartez1986
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Протрезвел?
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