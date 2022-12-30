«Тур де Ски». Клэбо, Пеллегрино, Жув, Гульберг, Халварссон и Нисканен пробегут спринт свободным стилем

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31 декабря в Швейцарии стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Мужчины выступят в спринте свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь Мюстайр, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 14.25 по московскому времени, прямая трансляция финалов – после 16.30 на «Матч ТВ».

Старт-лист

Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

Фраческо де Фабиани (Италия)

Калле Халварссон (Швеция)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Ришар Жув (Франция)

Люка Шанава (Франция)

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Пол Гульберг (Норвегия)

Симоне Мочеллини (Италия)

Жюль Шаппа (Франция)

Джеймс Клунье (Великобритания)

Эмиль Иверсен (Норвегия)

Вильям Поромаа (Швеция)

Ииво Нисканен (Финляндия)

Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23

3 комментария

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keylargo
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Ну за Жува что ли. Не за вечно розовых болеть же..
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gerr_max
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Ну внук должен побеждать уж точно. Всё таки в Давосе он был после простуды в нелучшей форме.
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gerr_max
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А чего у некоторых(Жув, Масгрейв, а у женщин у Уревц и Йонсу) стоят жёлтые карточки за завтрашней день и причина "Письменный выговор"?
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