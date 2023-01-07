Степанова об идеальной гостинице для лыжника: «Ближайшее к такому определению – отель, который расположен в Альпах, но владеют им и работают там россияне»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала, какой должна быть идеальная гостиница для спортсмена.

«Гостиница должна быть не более чем в 15-20 минутах езды от стадиона или основного места тренировок, весьма желателен спортзал при ней и сауна.

А теперь вопрос: кто будет иметь преимущество в гонке: лыжница, которая живет в тихой гостинице с хорошей столовой, в номере с одной соседкой и в пяти минутах от трассы или та, что делит комнату с двумя другими, в отеле с громкими туристами и пиццерией в качестве единственного места поесть, да еще и в получасе езды по пробкам?

Я буду откровенна: у меня в сборной гораздо лучше в этом смысле условия, чем у девочек из региональных команд, что бегут вместе со мной. Безусловно, это дает мне преимущество. Но, с другой стороны, это и стимул – я тоже жила «на квартире» в комнате с двумя другими лыжницами, кажется, еще совсем недавно. И мечтала попасть в сборную с ее отработанной логистикой. Я вам должна честно сказать: для меня хорошая гостиница – больший стимул, чем призовые.

Еще пара слов. Буквально за последний год у нас все улучшилось. Вершина Теи, Чусовой, Кирово-Чепецк порадовали. Но опять же, я не слепа, вижу, что во многом это привилегии для текущего лидера Кубка России. А хотелось бы, чтобы хорошие гостиницы были у всех стартующих в «красной группе». Не такие уж это и «привилегии», отличные гостиницы у нас в России строить научились – просто они не заточены под спортсменов.

Существует ли «идеальная гостиница для лыжника»? Ближайшее к такому определению – это отель, который расположен в Альпах, но владеют им и работают там россияне, причем сами лыжники. Многие узнали из описания, о чем именно речь. Тишина, еда, все удобства для спортсменов, включая даже спортзал с нашими специализированными тренажерами. И пять минут до лыжных и лыжероллерных трасс.

Мне кажется, у нас в стране уже возник устойчивый спрос на хорошие гостиницы для спортсменов», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

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8 комментариев

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здоровяк
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Почему не в Сочи или Хабаровске? Почему талант проявляется в Альпах, а не Хабаровске?
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Viks
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Ха-ха-ха! Очень смешно!
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papadok
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Есть такой малоизвестный биатлонист - УЭБ. Думаю, расшифровывать не надо, как и с тем отелем в Альпах. Он когда захотел комфорта, купил себе домик на колёсах, за свой счёт, а не бюджетный. Если Веронике нужны комфортабельные всловия, за них надо платить.
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Booligan
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Ответ Iuasamotu
Комфорт в отеле с райского неба не падает, за него нужно платить деньги. И чем выше сервис, тем дороже проживание. А спортивный функционер, он не депутат-олигарх и не может швыряться деньгами налево и направо, ибо ему кроме Степановой, целый год нужно возить на сборы и соревнования другие команды, которых много, от детско-юношеских до молодёжных
Не совсем так, цена определяется категорией и расположением, а вот откуда и какими путями эта категория взялась и насколько расположение соответствует понятию тихий отдых это второй вопрос, в основном тупо циркулем мерят удаленность от метро или центра/крупной дороги. Поэтому в том же Питере может быть студия-клоповник с выходом на трамвайные пути в 2 раза дороже отличной гостиницы в 5 минутах ходьбы с видом на парк
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Andreir888
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Это у кого у нас там отель в Альпах? Не у Илюхи Черноусова?
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Александр Воронин
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В Альпах???
Это что еще за вражеская агитация? )))
Лишить всего и выгнать из сборной ссаными тряпками! )))
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sergfa76
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Отель для спортсмена в Альпах, а спортсмены соревнуются в России - идеально.
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Iuasamotu
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Комфорт в отеле с райского неба не падает, за него нужно платить деньги. И чем выше сервис, тем дороже проживание. А спортивный функционер, он не депутат-олигарх и не может швыряться деньгами налево и направо, ибо ему кроме Степановой, целый год нужно возить на сборы и соревнования другие команды, которых много, от детско-юношеских до молодёжных
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