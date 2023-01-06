Александр Большунов выступит на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Р-Спорт Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов выступит на этапе Кубка России в Сыктывкаре, несмотря на травму бедра.

«Саша прошел обследование. По счастью, там ничего серьезного, небольшое растяжение бедра. На этапе Кубка России в Сыктывкаре он выступит», – сказал Бородавко.

Большунов и Сергей Устюгов столкнулась в спринте на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Оба упали, Большунов получил повреждения. 

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января.

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1 комментарий

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Щеглот
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Так-то растяжение бедра это крайне серьезно. Вот помню случай был: один не очень честный человек тоже бедрышко потянул, так только его и видели. Собрал манатки и на полгода отдыхать. Кстати обещал тоже выступить, у нас все ходы записаны. Неужели обманет? Неужели опять на голову своих аколитов лепеху навалит?))

Этап топчик. В скиатлоне на Саву глянуть. Крайне универсальный товарищ, на равных с Большуновым.
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