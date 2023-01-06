Александр Большунов выступит на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Тренер сборной России по лыжным гонкам сообщил, что выступит на этапе Кубка России в Сыктывкаре, несмотря на травму бедра.

«Саша прошел обследование. По счастью, там ничего серьезного, небольшое растяжение бедра. На этапе Кубка России в Сыктывкаре он выступит», – сказал Бородавко.

Большунов и столкнулась в спринте на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Оба упали, Большунов получил повреждения.

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января.