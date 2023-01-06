Александр Большунов выступит на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов выступит на этапе Кубка России в Сыктывкаре, несмотря на травму бедра.
«Саша прошел обследование. По счастью, там ничего серьезного, небольшое растяжение бедра. На этапе Кубка России в Сыктывкаре он выступит», – сказал Бородавко.
Большунов и Сергей Устюгов столкнулась в спринте на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Оба упали, Большунов получил повреждения.
Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января.
Этап топчик. В скиатлоне на Саву глянуть. Крайне универсальный товарищ, на равных с Большуновым.