Анфиса Резцова о «Тур де Ски»: «Знаю, что Клэбо выиграл все подряд, но даже это мне неинтересно. Там никакой борьбы особо нет»

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски Анфиса Резцова сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Спорт-Экспресс Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о победе норвежца Йоханнеса Клэбо в общем зачете «Тур де Ски». 

«Тур де Ски» я не смотрела, ведь наших лыжников там нет. Мне это неинтересно. Я знаю, что Клэбо выиграл все подряд, но даже это мне неинтересно. Там никакой борьбы особо нет. Десять человек норвежцев и остальная масса.

Про биатлон тоже уже не очень интересно. Так как наших нет. Тем более моих дочерей нет: Кристины и Даши. Но все равно я как биатлонистка смотрю. И наши российские соревнования смотрела — этапы Кубка России. Хотя они скорее для тренировочного процесса, а в целом интриги и интереса нет.

Обидно, что наших спортсменов нет ни в лыжах, ни в биатлоне. Но они стараются принимать участие на стартах в России», — сказала Резцова. 

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1 комментарий

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Аркус
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И фильмы Титаник и Аватар я не смотрела,потому что там нет наших..
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