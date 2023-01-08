Анфиса Резцова о «Тур де Ски»: «Знаю, что Клэбо выиграл все подряд, но даже это мне неинтересно. Там никакой борьбы особо нет»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о победе норвежца в общем зачете «Тур де Ски».

«Тур де Ски» я не смотрела, ведь наших лыжников там нет. Мне это неинтересно. Я знаю, что Клэбо выиграл все подряд, но даже это мне неинтересно. Там никакой борьбы особо нет. Десять человек норвежцев и остальная масса.

Про биатлон тоже уже не очень интересно. Так как наших нет. Тем более моих дочерей нет: Кристины и Даши. Но все равно я как биатлонистка смотрю. И наши российские соревнования смотрела — этапы Кубка России. Хотя они скорее для тренировочного процесса, а в целом интриги и интереса нет.

Обидно, что наших спортсменов нет ни в лыжах, ни в биатлоне. Но они стараются принимать участие на стартах в России», — сказала Резцова.