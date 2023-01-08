Бородавко о победе Клэбо на «Тур де Ски» в отсутствие россиян: «Когда Большунов выиграл, то один год тоже норвежцев не было, но кто-то об этом говорил?»

Теги лыжные гонки Тур де Ски Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Спорт-Экспресс Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе норвежца Йоханнеса Клэбо в общем зачете «Тур де Ски». 

«Он молодец. Он выиграл шесть гонок. Не было российских спортсменов? И что?

Когда Большунов выиграл, то один год тоже норвежцев не было, но кто-то об этом говорил? Так случилось.

Правильно многие эксперты говорят, что это не вина норвежцев, они не приложили никаких усилий, чтобы нас отстранили. Поэтому не вижу никаких проблем.

Выиграл — молодец, заслуженно. Значит, на сегодняшний день он сильнейший лыжник в мире», — сказал Бородавко.

Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России

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8 комментариев

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Из столицы Сибири С любовью
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Ну ребят, ну вы чего?) Бородавко так сказал, чтобы не обесценивать победу Большунова, который тренируется у него. Одержи ту победу тот же Устюг, Бородавко бы сейчас проехался по обоим Турам.
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sava k
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Бородавко оказался порядочным человеком, ему в угоду нашей публике было проще сказать обратное. Респект !
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Bartez1986
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Ответ СТАТИСТИКА 100
После заявление Вегарда Ульванга, вдруг все стали адекватным, м-да)
Он ещё вчера очень адекватно все сказал про Клэбо
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Olga.t
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Ответ peoplesport
Лучше тренировать, чем болтать.
А разве Бородавко плохо тренирует?
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peoplesport
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Лучше тренировать, чем болтать.
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ekaterina_)))
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Бородавко и Большунов Клэбо всегда в общем-то любили. Так что не удивлена таким адекватным ответам)
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СТАТИСТИКА 100
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После заявление Вегарда Ульванга, вдруг все стали адекватным, м-да)
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Andreir888
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Объективная оценка успеха норвежцев! И да - они молодцы, а история не знает сослагательного наклонения. Если бы, да кабы не считается...Тур де Ски - 2023 завершился отличными гонками в горку! Победили сильнейшие!
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