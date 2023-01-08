Бородавко о победе Клэбо на «Тур де Ски» в отсутствие россиян: «Когда Большунов выиграл, то один год тоже норвежцев не было, но кто-то об этом говорил?»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе норвежца Йоханнеса Клэбо в общем зачете «Тур де Ски».
«Он молодец. Он выиграл шесть гонок. Не было российских спортсменов? И что?
Когда Большунов выиграл, то один год тоже норвежцев не было, но кто-то об этом говорил? Так случилось.
Правильно многие эксперты говорят, что это не вина норвежцев, они не приложили никаких усилий, чтобы нас отстранили. Поэтому не вижу никаких проблем.
Выиграл — молодец, заслуженно. Значит, на сегодняшний день он сильнейший лыжник в мире», — сказал Бородавко.
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