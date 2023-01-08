Победительница «Тур де Ски» Фрида Карлссон потеряла сознание после финиша масс-старта в гору

Шведская лыжница Фрида Карлссон потеряла сознание после финиша в масс-старте на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски».

Гонка проходила в итальянском Валь-ди-Фьемме. Лыжницы преодолели дистанцию в 10 км с финальным подъемом в гору.

Карлссон заняла 15-е место, отстав от победителя (француженки Дельфин Клодель) на 1 минуту 40 секунд. После финиша шведка упала на снег – врачи оказали ей помощь, а затем унесли на носилках.

По итогам семи гонок Карлссон одержала победу в общем зачете «Тур де Ски». Сейчас спортсменка уже пришла в сознание, однако церемония награждения прошла без нее.

«Тур де Ски». 7-й этап. Клодель выиграла масс-старт в гору, Хайди Венг – 2-я, Карлссон стала 15-й и победила в общем зачете