«Тур де Ски». 7-й этап. Карлссон, Тириль Венг, Нисканен, Лотта Венг, Хенниг, Хайди Венг выступят в масс-старте в гору
8 января в Валь-ди-Фьемме на заключительном этапе «Тур де Ски» пройдет женский масс-старт в гору.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
10 км, свободный стиль, масс-старт в гору
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Фрида Карлссон (Швеция)
2. Тириль Венг (Норвегия)
3. Кертту Нисканен (Финляндия)
4. Лотта Венг (Норвегия)
5. Катарина Хенниг (Германия)
6. Рози Бреннан (США)
7. Надин Фендрих (Швейцария)
8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
9. Хайди Венг (Норвегия)
10. Тереза Штадлобер (Австрия)
11. Патриция Эйдука (Латвия)
12. Силье Теодорсен (Норвегия)
17. Джесси Диггинс (США)
«Тур де Ски». Общий зачет. Карлссон лидирует, Тириль Венг – 2-я, Нисканен – 3-я
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