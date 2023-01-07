«Тур де Ски». 7-й этап. Карлссон, Тириль Венг, Нисканен, Лотта Венг, Хенниг, Хайди Венг выступят в масс-старте в гору

8 января в Валь-ди-Фьемме на заключительном этапе «Тур де Ски» пройдет женский масс-старт в гору.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

10 км, свободный стиль, масс-старт в гору

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Швеция)

2. Тириль Венг (Норвегия)

3. (Финляндия)

4. Лотта Венг (Норвегия)

5. Катарина Хенниг (Германия)

6. Рози Бреннан (США)

7. Надин Фендрих (Швейцария)

8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

9. (Норвегия)

10. (Австрия)

11. Патриция Эйдука (Латвия)

12. Силье Теодорсен (Норвегия)

17. (США)

«Тур де Ски». Общий зачет. Карлссон лидирует, Тириль Венг – 2-я, Нисканен – 3-я