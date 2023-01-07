«Тур де Ски». 7-й этап. Карлссон, Тириль Венг, Нисканен, Лотта Венг, Хенниг, Хайди Венг выступят в масс-старте в гору

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8 января в Валь-ди-Фьемме на заключительном этапе «Тур де Ски» пройдет женский масс-старт в гору.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

10 км, свободный стиль, масс-старт в гору

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Фрида Карлссон (Швеция)

2. Тириль Венг (Норвегия)

3. Кертту Нисканен (Финляндия)

4. Лотта Венг (Норвегия)

5. Катарина Хенниг (Германия)

6. Рози Бреннан (США)

7. Надин Фендрих (Швейцария)

8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

9. Хайди Венг (Норвегия)

10. Тереза Штадлобер (Австрия)

11. Патриция Эйдука (Латвия)

12. Силье Теодорсен (Норвегия)

17. Джесси Диггинс (США)

«Тур де Ски». Общий зачет. Карлссон лидирует, Тириль Венг – 2-я, Нисканен – 3-я

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9 комментариев

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Larisa Lanceva
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Поболею за Кертту Нисканен! А в общем удачи всем девушкам)
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Mira_shock
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Ответ gerr_max
Она сейчас никакая.
В классике она ноль. Тур довольно странный. Большинство гонок - классические.
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gerr_max
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Ответ Mira_shock
Джесси должна взять гору.
Она сейчас никакая.
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Mira_shock
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Джесси должна взять гору.
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Dym86
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Надеюсь Фрида начнет как обычно и встанет в горе ))
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Dym86
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Удачи Патрисии, Терезе, Клодель, Хейли на этапе! И Керту в борьбе за общий зачёт.
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Никита Диденко
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Тут Фрида должна забрать главный приз...
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gerr_max
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Х.Венг вполне может побороться с Фридой за победу на этапе.
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Iuasamotu
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Фриде Карлссон отдадим победный кусок сыра, Кертту Нисканен пусть забирает серебро, если захочет, а у Тириль Венг хорошее преимущество перед Хенниг и Бреннан, поэтому она имеет все шансы попасть в тройку призёров по итогам ТдС и забрать свой заслуженный кусочек сыра)
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