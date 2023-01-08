Колонья выиграл любительский масс-старт в гору, проходивший по маршруту «Тур де Ски», Нортуг – 3-й

Теги результаты лыжные гонки Тур де Ски сборная Германии сборная Австрии Петтер Нортуг Дарио Колонья сборная Швейцарии масс-старт Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион из Швейцарии Дарио Колонья победил на любительских соревнованиях Rampa con i Campioni 2023.

Гонка проходила по маршруту заключительного этапа «Тур де Ски», включая забег в гору.

Лыжные гонки

Rampa con i Campioni 2023

Валь-ди-Фьемме, Италия

Масс-старт, 10 км, свободный стиль

1. Дарио Колонья (Швейцария) – 31.58,0

2. Александр Бранднер-Эггер (Австрия) – 1,2

3. Петтер Нортуг (Норвегия) – 34,9

4. Людвиг Мох (Германия) – 42,9

5. Мортен Сэта (Норвегия) – 52,3

6. Клеман Арно (Франция) – 1.08,6

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5 комментариев

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SkierNSK
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Ответ Vicing Charlsson
Колонья как был королём Альпе де Чермиз, таковым и остаётся.
Колонья всё же король ТдС, а не Альпе де Чермиз, на горе всегда были лыжники, которые бежали её быстрее Дарио.
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papadok
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Вот где высшая лига :)
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Vicing Charlsson
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Колонья как был королём Альпе де Чермиз, таковым и остаётся.
+4
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F242
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Ответ Konstantin_ZV
Легков не бежал?
Он как то говорил, что не побежит, к сожалению...причину не озвучил, но думаю все банально, не пригласили.
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Konstantin_ZV
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Легков не бежал?
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