Колонья выиграл любительский масс-старт в гору, проходивший по маршруту «Тур де Ски», Нортуг – 3-й
Четырехкратный олимпийский чемпион из Швейцарии Дарио Колонья победил на любительских соревнованиях Rampa con i Campioni 2023.
Гонка проходила по маршруту заключительного этапа «Тур де Ски», включая забег в гору.
Лыжные гонки
Rampa con i Campioni 2023
Валь-ди-Фьемме, Италия
Масс-старт, 10 км, свободный стиль
1. Дарио Колонья (Швейцария) – 31.58,0
2. Александр Бранднер-Эггер (Австрия) – 1,2
3. Петтер Нортуг (Норвегия) – 34,9
4. Людвиг Мох (Германия) – 42,9
5. Мортен Сэта (Норвегия) – 52,3
6. Клеман Арно (Франция) – 1.08,6
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