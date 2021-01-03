«Тур де Ски». 5-й этап. Большунов первым стартует в гонке преследования классическим стилем, Спицов – 2-м, Якимушкин – 3-м

6 января в итальянском Тоблахе пройдет пятый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Мужчины пробегут гонку преследования на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

5-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

Гонка преследования

15 км, классический стиль

Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

Старт-лист

1. (Россия)



2. (Россия) – 8,0

3. (Россия) – 14,0

4. (Россия) – 19,0

5. (Россия) – 22,0

6. (Франция) – 23,0

7. (Россия) – 28,0

8. (Россия) – 29,0

9. Хьюго Лапалю (Франция) – 30,0

10. Янош Брюггер (Германия) – 44,0...

15. (Россия) – 53,0...

17. (Великобритания) – 1.04,0

18. (Швейцария) – 1.10,0

19. (Швеция) – 1.11,0

20. (Швеция) – 1.12,0...

22. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.16,0

23. (Россия) – 1.18,0...

25. (Италия) – 1.22,0...

27. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.24,0

51. (Россия) – 2.42,0

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»