«Тур де Ски». 5-й этап. Большунов первым стартует в гонке преследования классическим стилем, Спицов – 2-м, Якимушкин – 3-м

6 января в итальянском Тоблахе пройдет пятый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Мужчины пробегут гонку преследования на 15 км классическим стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
5-й этап
Тоблах, Италия
Мужчины
Гонка преследования
15 км, классический стиль
Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.
Старт-лист
1. Александр Большунов (Россия)
2. Денис Спицов (Россия) – 8,0
3. Иван Якимушкин (Россия) – 14,0
4. Алексей Червоткин (Россия) – 19,0
5. Артем Мальцев (Россия) – 22,0
6. Морис Манифика (Франция) – 23,0
7. Евгений Белов (Россия) – 28,0
8. Андрей Мельниченко (Россия) – 29,0
9. Хьюго Лапалю (Франция) – 30,0
10. Янош Брюггер (Германия) – 44,0...
15. Александр Терентьев (Россия) – 53,0...
17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.04,0
18. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.10,0
19. Оскар Свенссон (Швеция) – 1.11,0
20. Калле Халварссон (Швеция) – 1.12,0...
22. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.16,0
23. Илья Семиков (Россия) – 1.18,0...
25. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.22,0...
27. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.24,0
51. Глеб Ретивых (Россия) – 2.42,0