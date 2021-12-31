«Тур де Ски». Большунов, Якимушкин, Спицов, Клэбо, Гульберг, Нисканен пробегут коньковый масс-старт на 15 км

31 декабря на втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе пройдет мужской масс-старт на 15 км свободным стилем.
За Россию выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.
Кубок мира по лыжным гонкам
«Тур де Ски»
2-й этап
Оберстдорф, Германия
Мужчины
15 км, масс-старт, свободный стиль
Начало – 14:55 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ» и Eurosport.
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Пол Гульберг (Норвегия)
3. Эрик Валнес (Норвегия)
4. Ииво Нисканен (Финляндия)
5. Александр Большунов (Россия)
6. Иван Якимушкин (Россия)
7. Федерико Пеллегрино (Италия)
8. Франческо де Фабиани (Италия)
9. Александр Терентьев (Россия)
10. Денис Спицов (Россия)
11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
12. Харальд Амундсен (Норвегия)
13. Дидрик Тонсет (Норвегия)...
15. Артем Мальцев (Россия)
16. Илья Семиков (Россия)
17. Алексей Червоткин (Россия)...
19. Шюр Рете (Норвегия)
20. Эмиль Иверсен (Норвегия)
21. Дарио Колонья (Швейцария)
22. Андрей Мельниченко (Россия)...
31. Калле Халварссон (Швеция)...
69. Глеб Ретивых (Россия)