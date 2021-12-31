«Тур де Ски». Большунов, Якимушкин, Спицов, Клэбо, Гульберг, Нисканен пробегут коньковый масс-старт на 15 км

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии Дарио Колонья сборная Швейцарии масс-старт Пол Гульберг Глеб Ретивых Шюр Рете Артем Мальцев Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тонсет Алексей Червоткин Ииво Нисканен Андрей Мельниченко Илья Семиков Йоханнес Клэбо Денис Спицов Иван Якимушкин Франческо де Фабиани Эмиль Иверсен Александр Большунов Мартин Левстрем Ниенге Харальд Амундсен Александр Терентьев Эрик Валнес Лыжи

31 декабря на втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе пройдет мужской масс-старт на 15 км свободным стилем.

За Россию выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.

Кубок мира по лыжным гонкам

«Тур де Ски»

2-й этап

Оберстдорф, Германия

Мужчины

15 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 14:55 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ» и Eurosport.

Старт-лист

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Эрик Валнес (Норвегия)

4. Ииво Нисканен (Финляндия)

5. Александр Большунов (Россия)

6. Иван Якимушкин (Россия)

7. Федерико Пеллегрино (Италия)

8. Франческо де Фабиани (Италия)

9. Александр Терентьев (Россия)

10. Денис Спицов (Россия)

11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

12. Харальд Амундсен (Норвегия)

13. Дидрик Тонсет (Норвегия)...

15. Артем Мальцев (Россия)

16. Илья Семиков (Россия)

17. Алексей Червоткин (Россия)...

19. Шюр Рете (Норвегия)

20. Эмиль Иверсен (Норвегия)

21. Дарио Колонья (Швейцария)

22. Андрей Мельниченко (Россия)...

31. Калле Халварссон (Швеция)...

69. Глеб Ретивых (Россия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные