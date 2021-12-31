«Тур де Ски». Большунов, Якимушкин, Спицов, Клэбо, Гульберг, Нисканен пробегут коньковый масс-старт на 15 км

31 декабря на втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе пройдет мужской масс-старт на 15 км свободным стилем.

За Россию выступят , Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.

мира по лыжным гонкам

«Тур де Ски»

2-й этап

Оберстдорф, Германия

Мужчины

15 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 14:55 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ» и Eurosport.

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. Пол Гульберг (Норвегия)

3. Эрик Валнес (Норвегия)

4. Ииво Нисканен (Финляндия)

5. Александр Большунов (Россия)

6. Иван Якимушкин (Россия)

7. Федерико Пеллегрино (Италия)

8. Франческо де Фабиани (Италия)

9. (Россия)

10. (Россия)

11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

12. Харальд Амундсен (Норвегия)

13. Дидрик Тонсет (Норвегия)...

15. Артем Мальцев (Россия)

16. Илья Семиков (Россия)

17. Алексей Червоткин (Россия)...

19. Шюр Рете (Норвегия)

20. Эмиль Иверсен (Норвегия)

21. Дарио Колонья (Швейцария)

22. Андрей Мельниченко (Россия)...

31. Калле Халварссон (Швеция)...

69. Глеб Ретивых (Россия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»