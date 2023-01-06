«Тур де Ски». 6-й этап. Карлссон, Тириль Венг, Пярмякоски, Лотта Венг, Нисканен, Хайди Венг, Диггинс выступят в классическом масс-старте на 15 км

7 января в Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски» пройдет женский масс-старт на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Масс-старт

15 км, классический стиль

Начало – 13.45 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. (Швеция)

2. (Норвегия)

3. (Финляндия)

4. (Норвегия)

5. (Финляндия)

6. (Германия)

7. Надин Фендрих (Швейцария)

8. Рози Бреннан (США)

9. Астрид Ойре (Норвегия)

10. (Норвегия)

11. (Австрия)

12. Силье Теодорсен (Норвегия)

13. Лаура Гиммлер (Германия)

14. Джулия Керн (США)

15. (США)