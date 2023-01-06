«Тур де Ски». 6-й этап. Карлссон, Тириль Венг, Пярмякоски, Лотта Венг, Нисканен, Хайди Венг, Диггинс выступят в классическом масс-старте на 15 км

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7 января в Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски» пройдет женский масс-старт на 15 км классическим стилем. 

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Масс-старт

15 км, классический стиль 

Начало – 13.45 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист  

1. Фрида Карлссон (Швеция)

2. Тириль Венг (Норвегия) 

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) 

4. Лотта Венг (Норвегия) 

5. Кертту Нисканен (Финляндия) 

6. Катарина Хенниг (Германия) 

7. Надин Фендрих (Швейцария) 

8. Рози Бреннан (США)

9. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) 

10. Хайди Венг (Норвегия) 

11. Тереза Штадлобер (Австрия) 

12. Силье Теодорсен (Норвегия)

13. Лаура Гиммлер (Германия)

14. Джулия Керн (США)

15. Джесси Диггинс (США) 

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3 комментария

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Vicing Charlsson
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Закон подлости, женский масстарт в лыжах и женский пасьют в биатлоне, одновременно.
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gerr_max
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Фрида будет пытаться разорвать пелотон и убежать.
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ecopromo
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вот женский масс старт можно с удовольствием смотреть
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