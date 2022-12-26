Степанова о Кубке мира: «Гонки смотреть совсем неинтересно. Результаты очень предсказуемые, там нет нас»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что ей неинтересно смотреть гонки Кубка мира.

«Сейчас я смотрю только результаты, протоколы, потому что гонки смотреть совсем неинтересно. Результаты очень предсказуемые, там нет нас», – отметила Степанова.

Сейчас лыжница выступает на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

«Если честно, никак не могу привыкнуть к такому вниманию болельщиков. Меня очень радует то, что мы не зря сейчас бегаем, потому что столько людей (на стадионе). Меня это очень радует.

Мне кажется, это даже лучше, чем Кубок мира, потому что здесь ты выступаешь дома, здесь все те болельщики, которые раньше сидели у телеэкранов, а сейчас могут просто с нами пообщаться, даже спросить, как готовиться к соревнованиям и в чем секрет успеха. Новый год буду отмечать в кругу любимых людей. И, конечно, буду тренироваться. Можно позволить себе тарелку оливье, но не тазик, ха-ха», – рассказала олимпийская чемпионка.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников