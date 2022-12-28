Бородавко о Большунове: «Сегодня-завтра определимся по обследованию. Оно должно быть комплексным, в том числе и головы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Александр Большунов Спорт-Экспресс Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о самочувствии Александра Большунова после столкновения с Сергеем Устюговым в спринте на Кубке России в Красногорске.  

«Раз он сегодня не вышел на гонку, значит у него не очень хорошее самочувствие после вчерашнего падения. У него отеки на лице, ссадины, плюс был сильный удар головой. Нужно обследоваться, провериться.

Когда спортсмен будет в полной готовности, тогда он выйдет на старт. Сегодня-завтра определимся по обследованию.

Думаю, это должно быть комплексное обследование, в том числе и обследование головы», — сказал Бородавко.

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4 комментария

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Booligan
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Ответ Serge Vendino
Голову надо проверить, да И Устюгову тоже можно
у баранов очень крепкая лобовая кость
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Al561
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...
— Лёгкие дышат, сердце стучит.
— А голова?
— А голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит.
... (к/ф Формула любви)
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Йенс Мустерманн
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Голову ему надо было давно обследовать, лет этак десять назад.
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Serge Vendino
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Голову надо проверить, да
И Устюгову тоже можно
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