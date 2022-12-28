Бородавко о Большунове: «Сегодня-завтра определимся по обследованию. Оно должно быть комплексным, в том числе и головы»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о самочувствии Александра Большунова после столкновения с Сергеем Устюговым в спринте на Кубке России в Красногорске.
«Раз он сегодня не вышел на гонку, значит у него не очень хорошее самочувствие после вчерашнего падения. У него отеки на лице, ссадины, плюс был сильный удар головой. Нужно обследоваться, провериться.
Когда спортсмен будет в полной готовности, тогда он выйдет на старт. Сегодня-завтра определимся по обследованию.
Думаю, это должно быть комплексное обследование, в том числе и обследование головы», — сказал Бородавко.
«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова
— Лёгкие дышат, сердце стучит.
— А голова?
— А голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит.
... (к/ф Формула любви)
И Устюгову тоже можно