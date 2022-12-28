Бородавко о Большунове: «Сегодня-завтра определимся по обследованию. Оно должно быть комплексным, в том числе и головы»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о самочувствии после столкновения с в спринте на Кубке России в .

«Раз он сегодня не вышел на гонку, значит у него не очень хорошее самочувствие после вчерашнего падения. У него отеки на лице, ссадины, плюс был сильный удар головой. Нужно обследоваться, провериться.

Когда спортсмен будет в полной готовности, тогда он выйдет на старт. Сегодня-завтра определимся по обследованию.

Думаю, это должно быть комплексное обследование, в том числе и обследование головы», — сказал Бородавко.

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