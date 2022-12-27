Бородавко о столкновении Большунова и Устюгова: «Жюри подписалось в полной некомпетентности. То, что не был признан виновный в этом эпизоде – их слабость»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал решение жюри никого не наказывать по итогам столкновения и в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Виновато, прежде всего, жюри. Они подписались в полной некомпетентности. Они не смогли удержать ситуацию, которая длится не один этап. Они об этом знали. Это было пущено на самотек. Они не смогли разобраться полностью и показали свое нежелание принять ту или иную сторону. А такого не бывает. Это говорит об их не очень высоких профессиональных качествах как судей.

То, что не был признан виновный в этом эпизоде – их слабость. Все было явно на видео. Просматривался не только этот инцидент, но и тот, что был в первый день. Трактовка была с точностью наоборот. В этом слабость жюри. Они ангажированы. Они не смогли проявить силу и принять решение», – сказал Бородавко.

«Соперничество всегда украшает. Соперничество Большунова и Устюгова вместе с российскими спортсменами ждут за рубежом. Красивое соперничество – это всегда здорово. Ради этого зрители и приходят увидеть битву титанов, чтобы соревнования были честными, порядочными и уважительными.

Могу назвать это соперничество красивым. Оно должно быть красивым, а не с подковыркой», – добавил тренер.

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