Бородавко о столкновении Большунова и Устюгова: «Жюри подписалось в полной некомпетентности. То, что не был признан виновный в этом эпизоде – их слабость»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение жюри никого не наказывать по итогам столкновения Александра Большунова и Сергея Устюгова в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Виновато, прежде всего, жюри. Они подписались в полной некомпетентности. Они не смогли удержать ситуацию, которая длится не один этап. Они об этом знали. Это было пущено на самотек. Они не смогли разобраться полностью и показали свое нежелание принять ту или иную сторону. А такого не бывает. Это говорит об их не очень высоких профессиональных качествах как судей.

То, что не был признан виновный в этом эпизоде – их слабость. Все было явно на видео. Просматривался не только этот инцидент, но и тот, что был в первый день. Трактовка была с точностью наоборот. В этом слабость жюри. Они ангажированы. Они не смогли проявить силу и принять решение», – сказал Бородавко.

«Соперничество всегда украшает. Соперничество Большунова и Устюгова вместе с российскими спортсменами ждут за рубежом. Красивое соперничество – это всегда здорово. Ради этого зрители и приходят увидеть битву титанов, чтобы соревнования были честными, порядочными и уважительными.

Могу назвать это соперничество красивым. Оно должно быть красивым, а не с подковыркой», – добавил тренер.

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15 комментариев

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Mira_shock
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Ответ Щеглот
Чуть смещаясь на внешний. Плюс широко расставляя левую толчковую лыжу. Я раскадровку сделал. Большунов идет компактно по нормальной рабочей траектории. К манси он не жмется. Позади парни идут вообще на параллельных лыжах. А манси постоянно ставит левую лыжу поперек движения Большунова.
На параллельных беговых лыжах не повернешь. Это тебе не горные лыжи.
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Booligan
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Бородавко, будь мужиком, скажи, что Саша неправ и с ним будет проведена беседа
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Щеглот
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Ответ Booligan
Для тех, кто никогда не ездил на лыжах типа тебя, с радостью сообщаю, что опорная нога при повороте внешняя, иначе нельзя, физика. Поэтому никак Устюгов подбить опорную ногу Большунову не мог. А вот Большунов воткнулся в Устюгова и его опорную (левую) ногу срубил. Твои дурацкие шутейки были хороши в меру, но когда это превращается в поливание ради процесса, уже слишком. Или детали точи или что там у вас на заводе
с радостью сообщаю, что опорная нога при повороте внешняя, иначе нельзя, физика.

ты тоже манси что ли?
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Mira_shock
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Это вообще какой-то бред устраивать разборки на самом первом спуске полуфинала. Кто же обучает Большунова тактике спринта? Не Бородавко ли?
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Booligan
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Ответ Щеглот
Бородавко прав. На видео все абсолютно явно, в отличии от спринта классического. Устюгов выжимал Большунова к обочине и постоянно бил под опорную ногу и выставлял поперек лыжу. Единственное что не видно, из-за чего именно началось падение. То ли Устюгов таки подбил Большунову правую опорную ногу, лыжа пошла вкривь и началось падение; либо Саня наехал на лыжу устюгова, которую ту спецом подсовывал. Почему спецом? Очень широкая аплитуда движения левой ногой. Из раза в раз. Неестественно широкая. Манси явно искал контакт.
Для тех, кто никогда не ездил на лыжах типа тебя, с радостью сообщаю, что опорная нога при повороте внешняя, иначе нельзя, физика. Поэтому никак Устюгов подбить опорную ногу Большунову не мог. А вот Большунов воткнулся в Устюгова и его опорную (левую) ногу срубил. Твои дурацкие шутейки были хороши в меру, но когда это превращается в поливание ради процесса, уже слишком. Или детали точи или что там у вас на заводе
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Щеглот
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Ответ Mira_shock
Как можно выжимать Большунова к обочине на спуске с поворотом, если Устюгов на внутреннем радиусе?
Чуть смещаясь на внешний. Плюс широко расставляя левую толчковую лыжу.
Я раскадровку сделал. Большунов идет компактно по нормальной рабочей траектории. К манси он не жмется. Позади парни идут вообще на параллельных лыжах. А манси постоянно ставит левую лыжу поперек движения Большунова.
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Кино Музыка
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Похоже на то, что он пытался угомонить Большунова и не понимает, почему это вынужден делать Устюгов, а не те, кому положено по регламенту. Наказали бы прошлый раз Большунова как надо, инцидента бы не было.
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Mira_shock
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Ответ Щеглот
Бородавко прав. На видео все абсолютно явно, в отличии от спринта классического. Устюгов выжимал Большунова к обочине и постоянно бил под опорную ногу и выставлял поперек лыжу. Единственное что не видно, из-за чего именно началось падение. То ли Устюгов таки подбил Большунову правую опорную ногу, лыжа пошла вкривь и началось падение; либо Саня наехал на лыжу устюгова, которую ту спецом подсовывал. Почему спецом? Очень широкая аплитуда движения левой ногой. Из раза в раз. Неестественно широкая. Манси явно искал контакт.
Как можно выжимать Большунова к обочине на спуске с поворотом, если Устюгов на внутреннем радиусе?
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Биатлонная зима
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На записи тренера точно знают кто виноват
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Dmitry Makhov
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То, что не был признан виновный в этом эпизоде – их слабость. Все было явно на видео. Просматривался не только этот инцидент, но и тот, что был в первый день. Трактовка была с точностью наоборот.

Типа в первый день наоборот, я правильно понял? А чего там в первый день Устюгов не так делал, не соблюдал дистанцию, находясь на соседней лыжне??
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Щеглот
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Бородавко прав. На видео все абсолютно явно, в отличии от спринта классического.
Устюгов выжимал Большунова к обочине и постоянно бил под опорную ногу и выставлял поперек лыжу. Единственное что не видно, из-за чего именно началось падение. То ли Устюгов таки подбил Большунову правую опорную ногу, лыжа пошла вкривь и началось падение; либо Саня наехал на лыжу устюгова, которую ту спецом подсовывал.
Почему спецом? Очень широкая аплитуда движения левой ногой. Из раза в раз. Неестественно широкая. Манси явно искал контакт.
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Olga.t
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Ответ Marcus Varro
А это чьи слова? … - Здесь я бы не выделял, кто виноват, а кто прав. Нужно разбираться. Но то, что было сделано – это намеренно. Имею в виду, что никто не хотел уступать. При таком близком контакте любое неверное движение... Что и произошло. А тут: - То, что не был признан виновный в этом эпизоде – их слабость…
Да, в высказывании Бородавко нет никакой последовательности.
Лучше в таком случае просто не комментировать ситуацию, а разбираться внутри команды.

Понятно, что Болле для Бородавко свой, его он и защищает.
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Jon Anderson
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Я за Лося. Подывотьевского ТИшника надо опускать на землю.
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Чукча из Ичкерии
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Похоже Большунов у Бородавко понабирался
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Marcus Varro
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А это чьи слова? …
- Здесь я бы не выделял, кто виноват, а кто прав. Нужно разбираться.

Но то, что было сделано – это намеренно. Имею в виду, что никто не хотел уступать. При таком близком контакте любое неверное движение... Что и произошло.

А тут: - То, что не был признан виновный в этом эпизоде – их слабость…
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