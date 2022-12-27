Бородавко о столкновении Большунова и Устюгова: «Жюри подписалось в полной некомпетентности. То, что не был признан виновный в этом эпизоде – их слабость»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение жюри никого не наказывать по итогам столкновения Александра Большунова и Сергея Устюгова в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.
«Виновато, прежде всего, жюри. Они подписались в полной некомпетентности. Они не смогли удержать ситуацию, которая длится не один этап. Они об этом знали. Это было пущено на самотек. Они не смогли разобраться полностью и показали свое нежелание принять ту или иную сторону. А такого не бывает. Это говорит об их не очень высоких профессиональных качествах как судей.
То, что не был признан виновный в этом эпизоде – их слабость. Все было явно на видео. Просматривался не только этот инцидент, но и тот, что был в первый день. Трактовка была с точностью наоборот. В этом слабость жюри. Они ангажированы. Они не смогли проявить силу и принять решение», – сказал Бородавко.
«Соперничество всегда украшает. Соперничество Большунова и Устюгова вместе с российскими спортсменами ждут за рубежом. Красивое соперничество – это всегда здорово. Ради этого зрители и приходят увидеть битву титанов, чтобы соревнования были честными, порядочными и уважительными.
Могу назвать это соперничество красивым. Оно должно быть красивым, а не с подковыркой», – добавил тренер.
«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова
ты тоже манси что ли?
Я раскадровку сделал. Большунов идет компактно по нормальной рабочей траектории. К манси он не жмется. Позади парни идут вообще на параллельных лыжах. А манси постоянно ставит левую лыжу поперек движения Большунова.
Типа в первый день наоборот, я правильно понял? А чего там в первый день Устюгов не так делал, не соблюдал дистанцию, находясь на соседней лыжне??
Устюгов выжимал Большунова к обочине и постоянно бил под опорную ногу и выставлял поперек лыжу. Единственное что не видно, из-за чего именно началось падение. То ли Устюгов таки подбил Большунову правую опорную ногу, лыжа пошла вкривь и началось падение; либо Саня наехал на лыжу устюгова, которую ту спецом подсовывал.
Почему спецом? Очень широкая аплитуда движения левой ногой. Из раза в раз. Неестественно широкая. Манси явно искал контакт.
Лучше в таком случае просто не комментировать ситуацию, а разбираться внутри команды.
Понятно, что Болле для Бородавко свой, его он и защищает.
- Здесь я бы не выделял, кто виноват, а кто прав. Нужно разбираться.
Но то, что было сделано – это намеренно. Имею в виду, что никто не хотел уступать. При таком близком контакте любое неверное движение... Что и произошло.
А тут: - То, что не был признан виновный в этом эпизоде – их слабость…