Халварссон рассказал, как отморозил гениталии на этапе Кубка мира в Руке пару лет назад: «Это было ужасное чувство, казалось, что там все взорвалось»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции Калле Халварссон контент Лыжи

Шведский лыжник Калле Халварссон рассказал, как отморозил гениталии на этапе Кубка мира в финской Руке пару лет назад.

– Это было ужасное чувство, казалось, что там внизу все взорвалось. Но я недавно стал отцом, так что, кажется, все в любом случае работает.

– Что делать в такой ситуации?

– Ложиться в позу эмбриона и пытаться снова все согреть.

– Ты один из немногих, кто испытал это на себе. Можешь описать ощущения?

– Это, можно сказать, худшая боль, чем если бы тебя просто ударили – потому что она длится так долго.

– Насколько долго?

– Наверное, полчаса.

На самом деле, такое происходило дважды – и оба раза в Финляндии. По-видимому, именно в этой стране отмерзают гениталии.

– Звучит так, будто Финляндия опасна для интимных мест?

– Ммм, ты всегда должен надевать там носок, – сказал Халварссон.

«Боль просто невыносимая. Пришлось положить туда грелку». Финский лыжник Линдхольм обморозил половой орган во время марафона на Олимпиаде

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В СССР способ был простой и эффективный - надеваешь трусы на них плавки - потом спортивный костюм.

-25 прекрасно держит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Соболев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ротенберг другой способ предлагал вроде?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я понимаю раз, но два - это уже отмороженные мозги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Renki
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ярик01
Опытный курсант военного училища всегда носок на хер цепляет в мороз. Особенно если это военно-медицинская академия ... Пользуйтесь опытом, бесплатно )
Шерстяной или хлопковый рекомендуете?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Efimenko
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шведский финофоб!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Опытный курсант военного училища всегда носок на хер цепляет в мороз. Особенно если это военно-медицинская академия ...
Пользуйтесь опытом, бесплатно )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зря бывалые люди говорить не будут, значит действительно больно.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лизавета Анна -Мария
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Содержательная беседа (
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ksenia RN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Новости, которые мы заслужили.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий