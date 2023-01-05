Халварссон рассказал, как отморозил гениталии на этапе Кубка мира в Руке пару лет назад: «Это было ужасное чувство, казалось, что там все взорвалось»

Шведский лыжник рассказал, как отморозил гениталии на этапе Кубка мира в финской Руке пару лет назад.

– Это было ужасное чувство, казалось, что там внизу все взорвалось. Но я недавно стал отцом, так что, кажется, все в любом случае работает.

– Что делать в такой ситуации?

– Ложиться в позу эмбриона и пытаться снова все согреть.

– Ты один из немногих, кто испытал это на себе. Можешь описать ощущения?

– Это, можно сказать, худшая боль, чем если бы тебя просто ударили – потому что она длится так долго.

– Насколько долго?

– Наверное, полчаса.

На самом деле, такое происходило дважды – и оба раза в Финляндии. По-видимому, именно в этой стране отмерзают гениталии.

– Звучит так, будто Финляндия опасна для интимных мест?

– Ммм, ты всегда должен надевать там носок, – сказал Халварссон.

«Боль просто невыносимая. Пришлось положить туда грелку». Финский лыжник Линдхольм обморозил половой орган во время марафона на Олимпиаде