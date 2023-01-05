Халварссон рассказал, как отморозил гениталии на этапе Кубка мира в Руке пару лет назад: «Это было ужасное чувство, казалось, что там все взорвалось»
Шведский лыжник Калле Халварссон рассказал, как отморозил гениталии на этапе Кубка мира в финской Руке пару лет назад.
– Это было ужасное чувство, казалось, что там внизу все взорвалось. Но я недавно стал отцом, так что, кажется, все в любом случае работает.
– Что делать в такой ситуации?
– Ложиться в позу эмбриона и пытаться снова все согреть.
– Ты один из немногих, кто испытал это на себе. Можешь описать ощущения?
– Это, можно сказать, худшая боль, чем если бы тебя просто ударили – потому что она длится так долго.
– Насколько долго?
– Наверное, полчаса.
На самом деле, такое происходило дважды – и оба раза в Финляндии. По-видимому, именно в этой стране отмерзают гениталии.
– Звучит так, будто Финляндия опасна для интимных мест?
– Ммм, ты всегда должен надевать там носок, – сказал Халварссон.
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-25 прекрасно держит.
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