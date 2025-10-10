  • Спортс
  • Александр Легков: «Пускай Клэбо высказывается, чтобы наших пустили на соревнования. Тогда он не будет скучать»
Александр Легков: «Пускай Клэбо высказывается, чтобы наших пустили на соревнования. Тогда он не будет скучать»

Легков заявил, что Клэбо не заскучает после возвращения россиян на турниры.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо ранее заявил, что по-прежнему не поддерживает допуск россиян на соревнования, но скучает по ним.

«Слова Клэбо о том, что он скучает по соревнованиям с россиянами? Молодец, значит, пускай высказывается, чтобы наших пустили. Тогда Клэбо не будет скучать, а будет соревноваться, и будут у него дуэли – все просто.

Но то, что он скучает, не значит, что Клэбо за то, чтобы наши ехали. Пускай скучает. Как вернемся, Клэбо не будет скучать», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне Легков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
отстранение и возвращение России
