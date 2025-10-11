Клэбо о возможном допуске россиян: «Это сделало бы соревнования интереснее»
Йоханнес Клэбо считает, что турниры стали бы интереснее с участием россиян.
«Это сделало бы соревнования жестче, а значит – интереснее. Для спорта такой расклад хорош», – сказал норвежский лыжник в эфире SVT.
Клэбо также уточнял, что скучает по соревнованиям с россиянами, но по-прежнему не поддерживает их допуск.
21 октября Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о возвращении россиян на турниры.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РБК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости