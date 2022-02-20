«Боль просто невыносимая. Пришлось положить туда грелку». Финский лыжник Линдхольм обморозил половой орган во время марафона на Олимпиаде

Финский лыжник Реми Линдхольм рассказал, как морозная погода повлияла на него во время олимпийского марафона в Пекине.

В конце ноября Линдхольм говорил, что на этапе Кубка мира в финской Руке обморозил половой орган. Такая же ситуация случилась с лыжником на зимних Играх.

– Вы, вероятно, можете догадаться, что я обморозил, пока добирался до финиша.

– В эту субботу было еще холоднее, чем на Кубке мира в Руке?

– Это так. Боль просто невыносимая. Пришлось положить туда грелку.

– Это помогло?

– Да. Все прошло, думаю, минут за 15.

– Ристоматти Хакола носит специальное термобелье. Ты не пробовал делать так же?

– Надо было посоветоваться с ним. Теперь уже немного поздно, к тому же Ристоматти уехал домой в пятницу, – рассказал спортсмен.

Линдхольм занял в марафоне 28-е место. Из-за мороза организаторы гонки решили сократить дистанцию с 50 до 28 км.

Ледяная гонка лыжников на Олимпиаде-2022. Из-за мороза 28 км вместо 50, Клэбо сошел из-за проблем с животом

«Пусть русские считают нас неженками». Раскол в лыжах: норвежцы испугались мороза на Кубке мира и снялись, а наши вышли и победили