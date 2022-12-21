Устюгов о Кубке России: «Когда бежал 15 км, не выкладывался на 100%, как было на Кубке мира. Стоял какой‑то «ограничитель»

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов оценил свое выступление на Кубке России в нынешнем сезоне.

Ранее лыжник выиграл коньковый спринт на этапе в Чусовом, а также стал вторым в классическом спринте в Кирово‑Чепецке.

– Учитывая ваши результаты на Кубке России, можно сказать, что уход на самоподготовку был оправдан?

– На данном этапе пока рано говорить, потому что я целенаправленно готовлюсь к чемпионату России. Делать выводы будем позднее.

Да, в Чусовом и Кирово‑Чепецке удалось попасть в призы. Рад, но я не делал больших объемов. Ребята бежали два этапа Кубка России, была небольшая загрузка, возможно, поэтому мне так фартануло.

Более длинные дистанции мне давались тяжелее. Когда бежал на пятнашке коньком и классикой, не выкладывался на 100% как раньше – как это было на Кубке мира.

Стоял какой‑то «ограничитель», которого придерживался. Но при этом даже так я показал достойный результат.

– Пик физической формы должен прийтись на чемпионат России?

– Я еще не начинал делать такую серьезную подготовку, не катал объемы. Начну с 1 января. Посмотрим, как это все пойдет. Маркус (Крамер) сказал, что он поможет в этом вопросе, напишет план.

Где‑то месяц я тренируюсь без плана. Что мешает: переезды, много времени уделяю семье, – рассказал Устюгов.