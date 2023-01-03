Клэбо одержал 14-ю победу на этапах «Тур де Ски», побив рекорд Нортуга: «На этом 2023 год уже можно завершать!»

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии Петтер Нортуг Йоханнес Клэбо Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл 14-ю гонку на этапах многодневки «Тур де Ски».

Клэбо превзошел результат соотечественника Петтера Нортуга, одержавшего 13 побед. Это было рекордом среди мужчин, однако сейчас по 14 побед также имеют норвежка Тереза Йохауг и Юстина Ковальчик из Польши.

«На этом 2023 год уже можно завершать! Можно назвать это годом и сразу начать 2024-й. Это фантастика и это очень приятно», – цитирует Клэбо TV2 со ссылкой на Viaplay.

«Есть Клэбо и все остальные. Его 14-я победа на этапах – не сюрприз», – отметил Нортуг.

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2 комментария

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IrbIS
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ну что за 👑 , в 2 раза этот рекорд сможет перебить, минимум
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Вадим Скорин
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А если ещё убрать Крюгера и Холуна, то вообще вечный победитель не только этапов, но и всех туров. Тур де спринт и сбоку бантик.
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